Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Мир
Дети Донбасса
Автор Редакция рубрики "Мир"

Донбасс: пока не разведут войска, ничего нового

Мир » Бывший СССР » Украина print

Удастся ли Владимиру Зеленскому завершить разведение войск и установить мир? Почему его нельзя сравнивать с Владимиром Путиным в начале его карьеры? Почему Дания не разрешала, а потом все-таки дала добро на строительство "Северного потока — 2"? Был ли компромисс между Москвой и Киевом по вопросу мира в Донбассе в обмен на выгодный для Украины транзитный договор по газу?


Почему Зеленский - "политический импотент"

Об этом "Правде.Ру" рассказал секретарь президиума Центрального совета Партии "Справедливая Россия" по международным вопросам Александр Романович.

Читайте начало интервью:

Как театры военных действий превращают в балаганы

— Александр Леонидович, вы считаете, что Зеленский — политический импотент и вместо реальных дел только ставит спектакли. Но ведь Путин с мюнхенской речью тоже только выступил в 2007 году. Может быть, надо подождать немного. Все-таки он начинает продавливать разведение войск в Золотом.

— Наша глубочайшая ошибка, в том числе ошибка многих наших аналитиков, экспертов, сравнивать Украину с Россией, тем более сравнивать начало президентства Зеленского с началом президентства Путина. Это огромнейшая разница.

— Почему?

— Вспомните январь 2000 года. Я почему-то очень хорошо помню этот морозный январь, когда Владимир Владимирович заступил на пост президента, приступил к выполнению обязанностей. Были какие-то даже события, какие-то законодательные акты, которые Госдума в декабре приняла, он их тут же получил через правовое управление, но не подписывал их.

То есть это не так просто. Я лично помню, это в январе целый ряд новых законов, которые, казалось бы, были делом решенным, он не подписал. И вообще события, которые происходили в Российской Федерации тогда и после, гораздо сложнее и гораздо масштабнее, нежели то, что происходит сейчас на Украине.

— Все-таки сейчас ситуация там движется в сторону какой-то разрядки? Прекратятся ли хотя бы обстрелы?

— С большой степенью вероятности обстрелы прекратятся. Я все-таки надеюсь на то, что всеобщими усилиями удастся додавить вот эту (простите, я по-другому не могу сказать) шоблу, которая окружает Зеленского, чтобы она предприняла какие-то совершенно конкретные действия к этому. Там ничего не надо сложного. Там надо просто ему приказать, а им отойти на то расстояние, которое оговорено. Все. Больше ничего не надо делать.

А без этого не состоится никакая встреча, никакие контакты дальше не пойдут. Что будет дальше, я не знаю. Я думаю, что сейчас не найдется специалиста в области российско-украинских отношений, который скажет, что дальше все покатит, дальше будут выборы, федерализация, дальше все будет хорошо. Меня очень волнует один вопрос в этом ношении, что все-таки нет обменов…

— Пленными?

— Гуманитарных.

— Гуманитарных? Что имеется в виду?

— Людей, конечно. Необязательно пленных, а необоснованно находящихся там в заключении по политическим мотивам. Вот был один обмен между Россией и Украиной. Но дальше процесс никак не идет. Нет даже переговоров…

— Между Донбассом и Украиной?

— Да. Когда есть устремление, ведь с этого начинается все. Белый флаг в хорошем смысле этого слова, и "давайте вести мирные переговоры".

— Как сейчас между Молдавией и Приднестровьем. Все-таки они начали диалог, после того как пришел Додон, а потом сменилась почти вся власть Молдавии.

— Да, но там, конечно, тоже свои специфика и сложности.

— Но все равно диалог ведется.

— Диалог ведется. Там уже давно никто никого не убивает, нет обстрелов, ситуация довольно спокойная. Там идет вопрос о политическом урегулировании будущего. В конечном итоге, надеюсь, они придут к какому-то решению. Но там нет такого накала, нет такого противостояния, какое происходит на Украине. Там нет националистов, нет таких упертых национал-шовинистов, которых на Украине сейчас.

Все это даже напоминает конец 20-х — начало 30-х годов, когда фашизм в Европе расцветал. Его самое яркое проявление потом было в Германии, когда Гитлер пришел к власти. Вот это очень опасный момент, который свойственен конфликту между Киевом и Донбассом.

— Недавно в интернете появилась конспирологическая версия, что в связи с датским разрешением на строительство "Северного потока — 2" Путин предложил Зеленскому, если они урегулируют вопрос с разведением войск, то мы им уступим по газовому контракту. Что вы думаете на этот счет, возможно такое?

— Нет, давайте исходить из другого — из экономической реальности. Есть экономическая реальность. Она сложилась не сегодня, не вчера. Она сложилась гораздо раньше. Если мы говорим о Дании — они действительно тянули, вставляли палки в колеса. Но ведь там уже одна ветка лежит. И они в итоге дали разрешение.

На самом деле, чтобы мы ни говорили о Европейском союзе, там действуют законы, которые они принимают, они по этим законам живут. И если они дали тогда согласие на первую ветку, а сейчас не дают на другую, то надо хотя бы объяснить, почему. Ведь там же участвуют европейские компании, международные компании. Тем более, что сейчас уже все убедились в том, что там "Газпрома" нет.

— Как инвестора, да, но он там присутствует как поставщик.

— Поставщик, конечно. А строят европейские, международные компании. Они не политизированы, делают то, что им заказали, во что инвесторы вложили деньги. И это вопрос не Украины. А кто пытался здесь палки в колеса вставить? Зеленский вообще не при делах. Трамп. Это я как бы персонифицирую американскую политику. Там же не только Трамп. Трамп — это вершина айсберга.

Там целая экономическая система, которая противодействует этому проекту. Она противодействует по геополитическим вопросам, потому что Европа уходит из-под влияния Соединенных Штатов Америки. Газом хотели задавить, сланцевым газом.

Но это все рассказы про то, что можно. Возить за семь тысяч километров, везти эти баллоны с газом… Он же там тоже денег стоит, привезти его денег стоит. Скачать денег стоит и прокачать по системе. Другое дело — международная ветка "Северного потока". Она — тысяча с лишним километров в максимуме, и все. По ней это все пойдет. Это нормальный современный подход. Мы находимся на одном материке. Не надо ничего ни через какие океаны везти. Это логика простая, человеческая, экономическая, какая угодно.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

Темы донбасс точка зрения война на украине война в донбассе северный поток - 2 разведение войск экспертное мнение александр романович
Актуальная аналитика
Силовые структуры
Франко-Прусская война. Только факты
Новости Украины
Донбасс: пока не разведут войска, ничего нового
Здоровье и профилактика
Новые рекомендации по детским напиткам: избегать растительного молока
Новости Все >
В США нашли причину массовой гибели вейперов
Социологи узнали предпочтительную модель семьи для молодежи
В ДНР завершили вывод войск из Петровского
В ДТП погибла основательница Татарской лиги КВН
Карельские депутаты опровергли призыв коллеги к расстрелу недовольных
В США Instagram скроет счетчик лайков пользователей
Украина и ДНР начали разведение сил в Петровском
Бывшего мэра Истры объявили в федеральный розыск
Экс-мэр Нью-Йорка Блумберг поборется за пост президента США
Дед Мороз из Великого Устюга отправился в путешествие по России
Последние материалы
Франко-Прусская война. Только факты
Донбасс: пока не разведут войска, ничего нового
В США нашли причину массовой гибели вейперов
Социологи узнали предпочтительную модель семьи для молодежи
Новые рекомендации по детским напиткам: избегать растительного молока
Короли выстрела и полета - Гороскоп дня
Сохранение нормального веса - ключ к предотвращению ранней смерти
Польша задержала лидера украинских националистов по требованию России
В ДНР завершили вывод войск из Петровского
Гингивит без лечения грозит потерей зубов
Популярное
Силовые структуры
Минобороны жестко ответило Поклонской на пост о Шамсутдинове

В Минобороны России ответили депутату Наталье Поклонской на её пост на странице в Telegram-канале об инциденте с расстрелом в Забайкалье.

Минобороны жестко ответило Поклонской на пост о Шамсутдинове
В Болгарии потребовали отмены визита Путина
Евросоюз
В Болгарии потребовали отмены визита Путина
Происшествия
Коллега назвал убийцу студентки из СПбГУ опасным человеком
Общество
Защищать раскаявшегося Шамсутдинова будут адвокаты Кадырова
Соломон Соловьев Короли выстрела и полета - Гороскоп дня Соломон Соловьев Любовь Степушова Может ли Россия стать сверхдержавой Любовь Степушова Василий Амирджанов Депутат Госдумы: рождаемости мешает интернет Василий Амирджанов
Комментарии
Социологи узнали предпочтительную модель семьи для молодежи
"Не клоачный, а фашистский": еще один профессор ВШЭ о русском языке
Мнение: политикам Украины без Донбасса заняться нечем
Зеленский заявил, что первый спутник и вертолет изобрели украинцы
Зеленский заявил, что первый спутник и вертолет изобрели украинцы
Кипрский сценарий на Украине - реально ли?
Мнение: политикам Украины без Донбасса заняться нечем
Коллега назвал убийцу студентки из СПбГУ опасным человеком
Зеленский заявил, что первый спутник и вертолет изобрели украинцы
Польша задержала лидера украинских националистов по требованию России
Депутат Госдумы: рождаемости мешает интернет
Американские F-35 не смогли догнать российский Ту-160
Минобороны жестко ответило Поклонской на пост о Шамсутдинове
Ущерб от приватизаторов сравним с потерями в ВОВ
Американские F-35 не смогли догнать российский Ту-160
Доцент СПбГУ Олег Соколов признался в убийстве студентки
Может ли Россия стать сверхдержавой
Брат Шамсутдинова опроверг сообщения об угрозах изнасилования солдата
Брат Шамсутдинова опроверг сообщения об угрозах изнасилования солдата
В Болгарии потребовали отмены визита Путина
Кадыров: наказывать за оскорбления в Сети надо, "убивая, сажая, пугая"
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ