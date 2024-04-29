Мука из желудей: используйте её при приготовлении выпечки, если хотите придать ей приятный ореховый вкус

Если вы хотите приготовить муку из желудей, то знайте, что не все из них подойдут для кулинарных экспериментов. Для муки подойдут только созревшие жёлуди, у которых шляпка легко снимается. Муку из желудей выбирают не только из-за пользы, она придаёт выпечке необычный ореховый вкус. Этой мукой можно заменить до 50% обычной муки при приготовлении хлеба или других изделий из теста.
К слову, жёлуди богаты белком, полезными жирами и углеводами. Они также богаты незаменимыми микроэлементами, такими как фосфор, калий и ниацин.
Чтобы приготовить муку из желудей, выполните следующие действия:
Одуванчик имеет плохую репутацию сорняка, однако он издавна использовался как лекарственное растение для улучшения пищеварения и стимуляции аппетита.