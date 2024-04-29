Мука из желудей: используйте её при приготовлении выпечки, если хотите придать ей приятный ореховый вкус

Как приготовить муку из желудей

1:08 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вы хотите приготовить муку из желудей, то знайте, что не все из них подойдут для кулинарных экспериментов. Для муки подойдут только созревшие жёлуди, у которых шляпка легко снимается. Муку из желудей выбирают не только из-за пользы, она придаёт выпечке необычный ореховый вкус. Этой мукой можно заменить до 50% обычной муки при приготовлении хлеба или других изделий из теста.

Фото: Wikipedia by Margaret Hoogstrate is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

К слову, жёлуди богаты белком, полезными жирами и углеводами. Они также богаты незаменимыми микроэлементами, такими как фосфор, калий и ниацин.

Чтобы приготовить муку из желудей, выполните следующие действия:

Снимите шляпки, поджарьте жёлуди. Очистите их от твёрдой кожуры и ножом счистите тёмную кожицу. Вскипятите воду и положите в неё мякоть желудей, чтобы удалить дубильные вещества — соединения, которые делают жёлудь горьким. Обжарьте мякоть желудей на слабом огне. Измельчите жёлуди в кухонном комбайне или кофемолке.