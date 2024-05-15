Мифы и реальность: правда о зимних моторных маслах

Зимой водители сталкиваются с проблемами, связанными с работой двигателя из-за низких температур, которые влияют на моторное масло, вызывая его загустение и замедление циркуляции.
Это приводит к ухудшению смазки, увеличению износа двигателя и возможной коррозии из-за влаги. Зимнее масло, характеризующееся низкой вязкостью и устойчивостью к холоду, разработано для решения этих проблем. Оно обеспечивает лучшую циркуляцию и защиту двигателя при низких температурах, помогая предотвратить быстрое загрязнение и коррозию.
При выборе зимнего масла важно учитывать его вязкость и соблюдать рекомендации производителя автомобиля. Синтетическое масло часто предпочтительнее для зимнего использования благодаря своей способности обеспечивать стабильную защиту в холодные месяцы.
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