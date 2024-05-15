Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Астроном Язев насчитал восемь вспышек в ходе мощной магнитной бури
В России резко подорожали духи
Интересный факт о разработке логотипа Nike
Виза "современных кочевников" будет введена в Казахстане
Плюсы и минусы перца какаду
Фаршированные кабачки: популярное блюдо Ближнего Востока
Как ускорить рост волос: рекомендации специалиста
Иван Ургант поздравил дочь Нину с днём рождения
"РСХБ-Страхование" заявило о готовности компенсировать убытки от майских заморозков
Мифы и реальность: правда о зимних моторных маслах

Зимние моторные масла: необходимость или маркетинговый ход

0:54
Авто

Зимой водители сталкиваются с проблемами, связанными с работой двигателя из-за низких температур, которые влияют на моторное масло, вызывая его загустение и замедление циркуляции.

Зимние моторные масла: необходимость или маркетинговый ход
Фото: sigaus. es by SIGAUS is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Это приводит к ухудшению смазки, увеличению износа двигателя и возможной коррозии из-за влаги. Зимнее масло, характеризующееся низкой вязкостью и устойчивостью к холоду, разработано для решения этих проблем. Оно обеспечивает лучшую циркуляцию и защиту двигателя при низких температурах, помогая предотвратить быстрое загрязнение и коррозию.

При выборе зимнего масла важно учитывать его вязкость и соблюдать рекомендации производителя автомобиля. Синтетическое масло часто предпочтительнее для зимнего использования благодаря своей способности обеспечивать стабильную защиту в холодные месяцы.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Певец ЮрКисс рассказал, что Шаман "обманул" его отца перед концертом в Донбассе

Певец Юрий Киселёв, выступающий под псевдонимом ЮрКисс, считает, что певец Ярослав Дронов, известный как Шаман, нечестно поступил с его отцом.

Певец ЮрКисс рассказал об обмане певца Шамана перед концертом в Донбассе
Из-за чего желтеют листья огурцов?
Даём советы, чтобы листья огурцов не желтели
В Германии заявили об ответственности России за рост поставок газа в ЕС
Петуния будет радовать своими красками: рассказываем, что надо делать
Российское наступление на Харьков подходит к кульминации Дмитрий Плотников Грузия принимает меры купирования госпереворота по украинскому сценарию Любовь Степушова Залог нашей победы в СВО — полное доверие власти и народа Виктор Пахомов
Опилки в огороде: рассказываем плюсы и минусы
"Не Цой и не герой": Оскар Кучера прошёлся по Шаману
Губят урожай: вот какие ошибки при высадке томатов в открытый грунт могут привести к негативным последствиям
Губят урожай: вот какие ошибки при высадке томатов в открытый грунт могут привести к негативным последствиям
Последние материалы
"РСХБ-Страхование" заявило о готовности компенсировать убытки от майских заморозков
Стало известно, почему кошка царапает поверхности
Разработан способ прочистки труб без их извлечения из нефтяных скважин
Полковник Литовкин оценил возможности БМПТ "Терминатор" в зоне СВО
Не вздумайте мыть пластиковые окна "Белизной", призвали хозяек
Константин Хабенский не похож по характеру на своих героев
Россияне игнорируют пожарную безопасность у себя дома
Законодатели намерены ужесточить закон о гостайне
В ПИМУ создали комплекс для психологической реабилитации участников СВО
Стоит ли ехать в Крым, учитывая ситуацию с атаками беспилотников
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников