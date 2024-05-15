Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Новый сериал про Шерлока Холмса сильно отличается от советской экранизации
Астроном Язев насчитал восемь вспышек в ходе мощной магнитной бури
В России резко подорожали духи
Интересный факт о разработке логотипа Nike
Виза "современных кочевников" будет введена в Казахстане
Плюсы и минусы перца какаду
Фаршированные кабачки: популярное блюдо Ближнего Востока
Как ускорить рост волос: рекомендации специалиста
Зимние моторные масла: необходимость или маркетинговый ход
Иван Ургант поздравил дочь Нину с 16-летием собственными стихами в стиле Маяковского

Иван Ургант поздравил дочь Нину с днём рождения

1:18
Шоу-бизнес

Телеведущий Иван Ургант написал стихи в честь дочери Нины, которой исполнилось 16 лет.

Иван Ургант поздравил дочь Нину с днём рождения
Фото: https://www.instagram.com/urgantcom by Инстаграм Ивана Урганта is licensed under public doman

Ургант разместил в "Инстаграме"* фото наследницы. Снимок он сопроводил стихами собственного сочинения, написанных в стиле Владимира Маяковского.

"У меня в бороде ни одного прямого волоса, но и пищи остатков нет в ней! Мир удивив мощью Нинкиного голоса, иду — с красивой шестнадцатилетней!" — написал звезда ТВ под фото.

К поздравления присоединилась актриса Екатерина Варнава.

"С днём рождения принцессы", — написала звезда Comedy Woman.

Иван Ургант женат на однокласснице Наталье Кикнадзе. В браке они воспитывают двоих детей Натальи от предыдущего брака — Нико (1997 года рождения) и Эрика (2000 года рождения). Также у Урганта и Кикнадзе есть две общие дети — Нина (2008 года рождения) и Валерия (2015 года рождения).

Ранее комик Павел Воля написал трогательные стихи своему 11-летнему сыну.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Певец ЮрКисс рассказал, что Шаман "обманул" его отца перед концертом в Донбассе

Певец Юрий Киселёв, выступающий под псевдонимом ЮрКисс, считает, что певец Ярослав Дронов, известный как Шаман, нечестно поступил с его отцом.

Певец ЮрКисс рассказал об обмане певца Шамана перед концертом в Донбассе
Из-за чего желтеют листья огурцов?
Даём советы, чтобы листья огурцов не желтели
В Германии заявили об ответственности России за рост поставок газа в ЕС
Петуния будет радовать своими красками: рассказываем, что надо делать
Российское наступление на Харьков подходит к кульминации Дмитрий Плотников Грузия принимает меры купирования госпереворота по украинскому сценарию Любовь Степушова Залог нашей победы в СВО — полное доверие власти и народа Виктор Пахомов
Опилки в огороде: рассказываем плюсы и минусы
"Не Цой и не герой": Оскар Кучера прошёлся по Шаману
Губят урожай: вот какие ошибки при высадке томатов в открытый грунт могут привести к негативным последствиям
Губят урожай: вот какие ошибки при высадке томатов в открытый грунт могут привести к негативным последствиям
Последние материалы
"РСХБ-Страхование" заявило о готовности компенсировать убытки от майских заморозков
Стало известно, почему кошка царапает поверхности
Разработан способ прочистки труб без их извлечения из нефтяных скважин
Полковник Литовкин оценил возможности БМПТ "Терминатор" в зоне СВО
Не вздумайте мыть пластиковые окна "Белизной", призвали хозяек
Константин Хабенский не похож по характеру на своих героев
Россияне игнорируют пожарную безопасность у себя дома
Законодатели намерены ужесточить закон о гостайне
В ПИМУ создали комплекс для психологической реабилитации участников СВО
Стоит ли ехать в Крым, учитывая ситуацию с атаками беспилотников
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников