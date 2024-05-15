Иван Ургант поздравил дочь Нину с 16-летием собственными стихами в стиле Маяковского

Иван Ургант поздравил дочь Нину с днём рождения

1:18 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущий Иван Ургант написал стихи в честь дочери Нины, которой исполнилось 16 лет.

Фото: https://www.instagram.com/urgantcom by Инстаграм Ивана Урганта is licensed under public doman

Ургант разместил в "Инстаграме"* фото наследницы. Снимок он сопроводил стихами собственного сочинения, написанных в стиле Владимира Маяковского.

"У меня в бороде ни одного прямого волоса, но и пищи остатков нет в ней! Мир удивив мощью Нинкиного голоса, иду — с красивой шестнадцатилетней!" — написал звезда ТВ под фото.

К поздравления присоединилась актриса Екатерина Варнава.

"С днём рождения принцессы", — написала звезда Comedy Woman.

Иван Ургант женат на однокласснице Наталье Кикнадзе. В браке они воспитывают двоих детей Натальи от предыдущего брака — Нико (1997 года рождения) и Эрика (2000 года рождения). Также у Урганта и Кикнадзе есть две общие дети — Нина (2008 года рождения) и Валерия (2015 года рождения).

Ранее комик Павел Воля написал трогательные стихи своему 11-летнему сыну.

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