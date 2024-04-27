Борьба с перхотью: советы врача-трихолога для здоровой кожи головы

Доктор Федорова пояснила, как можно избавиться от перхоти

1:28 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Врач-трихолог Анастасия Федорова поделилась рекомендациями по уменьшению проявлений перхоти в домашних условиях. Перхоть часто вызывает дискомфорт из-за ее видимости на одежде, сопровождается зудом и жирностью кожи головы. Себорейный дерматит является наиболее распространенной причиной перхоти, но также могут быть и другие факторы, поэтому важно получить консультацию у врача-трихолога для определения первопричины и подбора эффективного ухода.

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В домашних условиях можно предпринять несколько мер для снижения появления перхоти. Важно следить за питанием, избегая продуктов с высоким содержанием сложных углеводов, молока животного происхождения, шоколада и жирной пищи, и вместо этого обогатить рацион овощами и фруктами. Также рекомендуется поддерживать питьевой режим и ограничить потребление кофе.

Уход за волосами и кожей головы играет важную роль в борьбе с перхотью. Подбор подходящего шампуня и включение пилинга кожи головы в регулярный уход помогут устранить шелушение. Кроме того, важно выбирать головные уборы из натуральных материалов, чтобы избежать сжатия кожи головы.

Стресс может негативно влиять на состояние кожи головы, поэтому рекомендуется избегать стрессовых ситуаций и практиковать методы релаксации.