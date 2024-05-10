Что нужно обязательно проверить в автомобиле перед путешествием

Автоэксперт Соколов рассказал, как подготовить автомобиль к дальней поездке

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Лето — это время отпусков, когда многие выбираются в путешествия на автомобиле. Эксперт из онлайн-гипермаркета "ВсеИнструменты.ру" Максим Соколов поделился советами по подготовке авто к дальней дороге.

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За неделю до поездки рекомендуется провести технический осмотр автомобиля. В первую очередь следует проверить двигатель, который должен работать без шума и рывков, а также отсутствие утечек масла. Важно осмотреть сервисные и ГРМ ремни, и при необходимости заменить их до начала поездки.

Необходимо также проверить состояние сцепления и трансмиссии, амортизаторы и пружины, которые не должны издавать стуки или иметь видимые повреждения или износ.

Специалист советует убедиться в отсутствии утечек тормозной жидкости и проверить эффективность торможения. Если автомобиль тянет в сторону или увеличивается тормозной путь, следует заменить тормозные колодки и диски.

Также следует очистить радиатор, проверить работу вентиляторов, уровень антифриза и давление в шинах. Аккумулятор должен быть полностью заряжен, а генератор — в рабочем состоянии.

Перед поездкой нужно убедиться в наличии всех необходимых документов и предметов в соответствии с ПДД, включая водительское удостоверение, страховку и СТС.

В вашем автомобиле также должны находиться запасное колесо, буксировочный трос, запасные лампочки, набор инструментов, фонарик с батарейками, компрессор, домкрат и моторное масло.