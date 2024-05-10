Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как избавиться от грибковых инфекций: эффективные домашние методы лечения
Тренер рассказала о плюсах и минусах "вакуума" живота
Рассказываем о слабой корневой системе
Эндокринолог Михалева: употребление сырого шашлыка грозит тяжёлыми поражениями ЖКТ
Китай собирается инвестировать в строительство железных дорог в Венгрии
Ида Галич рассказала о непростом характере возлюбленного: "Всё обнулилось"
Bristolpost.co.uk: в Британии назвали продукты, которыми не стоит перекусывать
Как избежать отказа по страховке: ключевые моменты
Рассказываем о луке батуне
Что нужно обязательно проверить в автомобиле перед путешествием

Автоэксперт Соколов рассказал, как подготовить автомобиль к дальней поездке

1:37
Авто

Лето — это время отпусков, когда многие выбираются в путешествия на автомобиле. Эксперт из онлайн-гипермаркета "ВсеИнструменты.ру" Максим Соколов поделился советами по подготовке авто к дальней дороге.

Автоэксперт Соколов рассказал, как подготовить автомобиль к дальней поездке
Фото: freepik.com is licensed under public domain

За неделю до поездки рекомендуется провести технический осмотр автомобиля. В первую очередь следует проверить двигатель, который должен работать без шума и рывков, а также отсутствие утечек масла. Важно осмотреть сервисные и ГРМ ремни, и при необходимости заменить их до начала поездки.

Необходимо также проверить состояние сцепления и трансмиссии, амортизаторы и пружины, которые не должны издавать стуки или иметь видимые повреждения или износ.

Специалист советует убедиться в отсутствии утечек тормозной жидкости и проверить эффективность торможения. Если автомобиль тянет в сторону или увеличивается тормозной путь, следует заменить тормозные колодки и диски.

Также следует очистить радиатор, проверить работу вентиляторов, уровень антифриза и давление в шинах. Аккумулятор должен быть полностью заряжен, а генератор — в рабочем состоянии.

Перед поездкой нужно убедиться в наличии всех необходимых документов и предметов в соответствии с ПДД, включая водительское удостоверение, страховку и СТС.

В вашем автомобиле также должны находиться запасное колесо, буксировочный трос, запасные лампочки, набор инструментов, фонарик с батарейками, компрессор, домкрат и моторное масло.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Для чего кошка при первой возможности ест траву: она не чистит желудок

Каждый владелец кошки, скорее всего, наблюдал, как их питомец с удовольствием поедает зеленую траву при предоставлении такой возможности.

Ветеринары рассказали, почему кошка ест траву
Украинцы тайком празднуют священный День Победы
День Победы. Владимир Зеленский оставил Украину без священного праздника
"Лицо тает": фанаты обсуждают похудевшую Дженнифер Лопес на Met Gala
Делимся полезными свойствами лопуха
Германия превосходно инвестирует в смерти украинцев Дмитрий Плотников Всё разнюхаю, всё увижу, всё услышу: подвиги собак в войнах Сергей Лебедев Технологии манипуляций сознанием в эпоху "этодругизма" Наталия Красовская
Запомните это: растения, которые не любят золу
Тренер назвал лучшие упражнения для утренней зарядки
Как правильно сажать хосту на дачном участке
Как правильно сажать хосту на дачном участке
Последние материалы
Как избавиться от грибковых инфекций: эффективные домашние методы лечения
Тренер рассказала о плюсах и минусах "вакуума" живота
Рассказываем о слабой корневой системе
Эндокринолог Михалева: употребление сырого шашлыка грозит тяжёлыми поражениями ЖКТ
Китай собирается инвестировать в строительство железных дорог в Венгрии
Ида Галич рассказала о непростом характере возлюбленного: "Всё обнулилось"
Bristolpost.co.uk: в Британии назвали продукты, которыми не стоит перекусывать
Как избежать отказа по страховке: ключевые моменты
Рассказываем о луке батуне
Учёные обнаружили ускорение самого мощного водного потока в мире
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников