Тренер по йоге Катя Гуру объяснила, какие упражнения полезны для людей "серебряного" возраста.
"Активность полезна в любом возрасте, а когда все функции организма замедляются, особенно. В этот период хорошо помогут регулярные занятия йогой", — убеждает эксперт.
По словам Гуру, практики обеспечат бодрость и энергичность, снизят уровень стресса, уменьшат болевые ощущения, связанные с такими заболеваниями, как артрит и остеопороз, улучшат гибкость и баланс.
"Из наиболее подходящих практик, которые может выполнить практически любой человек, поза кошки, полулотос, шавасана", — приводит слова тренера "СЭ".
Катя Гуру добавила, что йога включает не только упражнения, но и дыхательные техники, которые также благотворно влияют на организм.
Каждый владелец кошки, скорее всего, наблюдал, как их питомец с удовольствием поедает зеленую траву при предоставлении такой возможности.