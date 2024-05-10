Тренер по йоге рассказала, какие упражнения полезны людям "серебряного" возраста

Тренер по йоге рассказала, какие упражнения полезны людям "серебряного" возраста

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Тренер по йоге Катя Гуру объяснила, какие упражнения полезны для людей "серебряного" возраста.

Фото: commons.wikimedia.org by Yogamritam is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

"Активность полезна в любом возрасте, а когда все функции организма замедляются, особенно. В этот период хорошо помогут регулярные занятия йогой", — убеждает эксперт.

По словам Гуру, практики обеспечат бодрость и энергичность, снизят уровень стресса, уменьшат болевые ощущения, связанные с такими заболеваниями, как артрит и остеопороз, улучшат гибкость и баланс.

"Из наиболее подходящих практик, которые может выполнить практически любой человек, поза кошки, полулотос, шавасана", — приводит слова тренера "СЭ".

Катя Гуру добавила, что йога включает не только упражнения, но и дыхательные техники, которые также благотворно влияют на организм.