Переезд Газпрома в Санкт-Петербург: какие объекты в Москве выставлены на продажу

Газпром переезжает в Петербург и продаёт недвижимость в Москве

1:05 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Газпром, завершив переезд своего головного офиса в Санкт-Петербург, объявил о продаже своей московской недвижимости.

Фото: commons.wikimedia.org by Wulfson is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Как говорится в сообщении компании в их Telegram-канале, на продажу выставляются офисные здания на улицах Строителей и Новочеремушкинской, нежилые офисные помещения на Новоданиловской набережной и Новочеремушкинской улице.

В список объектов также входят производственно-техническая база на улице Обручева, комплекс автостоянки на улице Каховка и санаторно-курортный комплекс "Империал Парк отель & Спа" в поселении Первомайское. Регистрация головной компании была перенесена из Москвы в Санкт-Петербург в 2021 году, а ее центральный офис теперь находится в многофункциональном комплексе "Лахта Центр".

Газпром управляет одной из самых больших в мире систем газопроводов и является крупнейшим производителем природного газа и его транспортировщиком в России, также занимаясь добычей нефти и производством энергии.