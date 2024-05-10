Переезд Газпрома в Санкт-Петербург: какие объекты в Москве выставлены на продажу

Газпром, завершив переезд своего головного офиса в Санкт-Петербург, объявил о продаже своей московской недвижимости.
Как говорится в сообщении компании в их Telegram-канале, на продажу выставляются офисные здания на улицах Строителей и Новочеремушкинской, нежилые офисные помещения на Новоданиловской набережной и Новочеремушкинской улице.
В список объектов также входят производственно-техническая база на улице Обручева, комплекс автостоянки на улице Каховка и санаторно-курортный комплекс "Империал Парк отель & Спа" в поселении Первомайское. Регистрация головной компании была перенесена из Москвы в Санкт-Петербург в 2021 году, а ее центральный офис теперь находится в многофункциональном комплексе "Лахта Центр".
Газпром управляет одной из самых больших в мире систем газопроводов и является крупнейшим производителем природного газа и его транспортировщиком в России, также занимаясь добычей нефти и производством энергии.
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