Мифы и факты о уходе за волосами: какие советы следует оставить в прошлом?

Развеиваем мифы ухода за волосами: что правда, а что вымысел?

1:46 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

В мире ухода за волосами существует множество мифов, но какие из них действительно правда, а какие - вымысел? Давайте разберемся вместе с bebeautiful.in.

Фото: public-domain-image. com by Titus Tscharntke is licensed under public domain

Сон с мокрыми волосами вызывает болезни

Это не так! Хотя мокрые волосы могут вызвать дискомфорт, они не являются причиной заболеваний, таких как простуда. Однако избегайте этой практики, чтобы предотвратить повреждение прядей.

Выщипывание седых волос вызывает их рост

Абсолютно неверно! Седые волосы обусловлены генетикой и гормональными изменениями, а не частым выщипыванием. Помните, что это может повредить кожу головы.

Нужно мыть волосы дважды

Это миф! Правильный шампунь подходит для ежедневного использования, необходимость в двойном мытье отсутствует, если вы не используете маски.

Бритье головы решает проблемы кожи

Это заблуждение! Проблемы кожи головы остаются, даже если вы бреетесь. Лучше выбирать специализированные средства от перхоти или вшей.

Расчесывание волос 100 раз - залог красоты

Это неправда! Чрезмерное расчесывание может повредить волосы. Лучше использовать подходящую сыворотку для придания блеска.

Жирным волосам не нужен кондиционер

Совсем не так! Кондиционер питает волосы, независимо от их типа, главное - избегать нанесения на кожу головы.

В заключение, различные мифы о заботе за волосами часто могут ввести в заблуждение. Однако, понимание истинных фактов позволяет нам более эффективно ухаживать за нашими прядями.

ОШИБКИ И МИФЫ В УХОДЕ ЗА ВОЛОСАМИ