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"Дорога мёртвых" была обнаружена во время раскопок в Ирландии: находка проливает свет на ритуальные практики в эпоху неолита

Antiquity: в Ирландии найдена неолитическая "дорога мёртвых"

1:58
Наука

Археолог Джеймс О'Дрисколл из Абердинского университета обнаружил восточнее Изумрудного острова древние земляные валы, сходные с курсусами, известными в Англии и Шотландии.

Antiquity: в Ирландии найдена неолитическая "дорога мёртвых"
Фото: Openverse by Arkhipova Marina is licensed under CC BY 4.0

Курсусы — это неолитические сооружения, представляющие собой длинные параллельные валы, датируемые 3400-3000 годами до н. э. Они могли быть использованы в ритуалах или как транспортные пути, но точные цели их использования до сих пор неясны.

В ходе своего исследования О'Дрисколл применил лидар — технологию, позволяющую обнаруживать объекты на земле с помощью лазерных импульсов из воздуха. Это позволило ему удвоить количество известных археологических памятников в районе Балтингласса в графстве Уиклоу, Ирландия. Среди находок оказались не только неолитические курсусы, но и бронзового века городища, а также раннесредневековые укрепления, сообщает Antiquity.

Обнаруженные курсусы в Балтинглассе проливают свет на сложную ритуальную практику неолита в Ирландии. О'Дрисколл предположил, что курсусы служили не просто как пути или границы, а скорее как маршруты, связывающие различные ритуальные и погребальные объекты, включая каирны — каменные могильные сооружения. Эти курсусы могли символизировать путь, который проходили души умерших, перемещаясь к своему последнему месту упокоения, при этом ориентация на восход солнца могла символизировать переход от мира живых к миру мёртвых.

Важность его исследований заключается в том, что они могут коренным образом изменить представления о ритуальной жизни и социальной структуре неолитической Ирландии, которая ранее считалась лишенной крупных ритуальных сооружений, сравнимых с теми, что существовали в британском неолите.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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