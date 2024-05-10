Госдума утвердила кандидатуру Михаила Мишустина на посту премьер-министра РФ

Михаил Мишустин утверждён в качестве главы правительства РФ

0:13 Your browser does not support the audio element. Политика

В ходе голосования в Государственной Думе кандидатура Михаила Мишустина как главы кабинета министров была одобрена большинством голосов: 375— за и 57 воздержались.

Фото: president.tatarstan.ru by Пресс-служба Президента Татарстана is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Кандидатура Михаила Мишустина была предложена президентом Владимиром Путиным и должна была быть утверждена Госдумой согласно новой редакции конституции. Сегодня Владимир Путин принял у себя Михаила Мишустина и предложил ему возглавить кабинет министров. Затем Мишустин провёл консультации со всеми пятью фракциями в Госдуме.

В ходе итогового голосования по кандидатуре Михаила Мишустина 4 фракции в Госдуме поддержали его выдвижение: "Единая Россия", "Справедливая Россия — За Правду!", ЛДПР, "Новые люди". КПРФ воздержалась от поддержки. Коммунисты в целом одобрили кандидатуру самого Михаила Мишустина, но всё же воздержались от голосования за него под предлогом несогласия с его кандидатурами по финансовому блоку правительства.

Теперь Мишустин будет формировать свой состав правительства, по закону у него есть две недели на подбор кандидатов и их согласование.