Госдума утвердила кандидатуру Михаила Мишустина на посту премьер-министра РФ

В ходе голосования в Государственной Думе кандидатура Михаила Мишустина как главы кабинета министров была одобрена большинством голосов: 375— за и 57 воздержались.
Кандидатура Михаила Мишустина была предложена президентом Владимиром Путиным и должна была быть утверждена Госдумой согласно новой редакции конституции. Сегодня Владимир Путин принял у себя Михаила Мишустина и предложил ему возглавить кабинет министров. Затем Мишустин провёл консультации со всеми пятью фракциями в Госдуме.
В ходе итогового голосования по кандидатуре Михаила Мишустина 4 фракции в Госдуме поддержали его выдвижение: "Единая Россия", "Справедливая Россия — За Правду!", ЛДПР, "Новые люди". КПРФ воздержалась от поддержки. Коммунисты в целом одобрили кандидатуру самого Михаила Мишустина, но всё же воздержались от голосования за него под предлогом несогласия с его кандидатурами по финансовому блоку правительства.
Теперь Мишустин будет формировать свой состав правительства, по закону у него есть две недели на подбор кандидатов и их согласование.
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