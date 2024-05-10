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Летние тренды 2024: вязаные крючком, текстуры и рюши в купальниках

Готовимся к сезону: трендовые модели купальников на лето 2024

1:28
Моя семья » Красота и стиль

Скоро наступит лето, и каждому необходимо обновить гардероб купальников для предстоящего сезона. Неважно, планируете ли вы принимать солнечные ванны у бассейна в городе или наслаждаться отдыхом на пляже после плавания среди разноцветных рыбок и кораллов, но вам непременно понадобится новый купальник. В летнем сезоне 2024 года в тренде текстуры и принты, которые добавят оригинальности и стиля вашему образу на пляже.

Готовимся к сезону: трендовые модели купальников на лето 2024
Фото: wikimedia.org by Джузеппе Палумбо is licensed under public domain

Вязаные крючком купальники вновь в моде и представлены в различных вариациях: от комплектов с накидкой до пляжных мини-платьев. Интересные текстуры, такие как сверкающий глиттер, мягкий бархат и сияющий металлик, придают вашему образу блеск и оригинальность. Можно экспериментировать, комбинируя различные комплекты купальников для создания уникального стиля.

Бикини с рюшами и оборками помогут вам почувствовать себя уверенно и женственно на пляже, добавляя непринужденной чувственности вашему образу. Просто сочетайте их с джинсовыми шортами или саронгом для перехода от пляжа к бару. Ракушки и банты становятся популярным декором купальников, добавляя им игривости и изысканности. Они могут быть выполнены как в принтах, так и в виде декоративных элементов, создавая яркий и стильный образ для летнего отдыха.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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