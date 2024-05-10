Рассыпчатая и очень полезная каша из киноа: готовится на растительном молоке с добавлением корицы

Каша из киноа на растительном молоке: рецепт для завтрака

0:43 Your browser does not support the audio element. Еда

Сделайте завтрак интересным, заменив тарелку овсянки не менее полезной киноа. Эта крупа богата клетчаткой, которая надолго сохраняет чувство сытости.

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Ингредиенты

1,5 стакана воды

3/4 стакана сухого киноа

3/4 стакана кокосового молока

1/2 стакана миндального молока

2 чайные ложки молотой корицы

2 чайные ложки ванильного экстракта

Соль по вкусу

Приготовление

Отварите киноа в воде в течение 13-15 минут. Добавьте остальные ингредиенты. Готовьте, пока киноа не впитает большую часть молока. Разлейте по тарелкам.