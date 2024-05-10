Рассыпчатая и очень полезная каша из киноа: готовится на растительном молоке с добавлением корицы
Каша из киноа на растительном молоке: рецепт для завтрака
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Сделайте завтрак интересным, заменив тарелку овсянки не менее полезной киноа. Эта крупа богата клетчаткой, которая надолго сохраняет чувство сытости.
Фото: Own work by Vladimirf7 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Ингредиенты
- 1,5 стакана воды
- 3/4 стакана сухого киноа
- 3/4 стакана кокосового молока
- 1/2 стакана миндального молока
- 2 чайные ложки молотой корицы
- 2 чайные ложки ванильного экстракта
- Соль по вкусу
Приготовление
- Отварите киноа в воде в течение 13-15 минут.
- Добавьте остальные ингредиенты. Готовьте, пока киноа не впитает большую часть молока. Разлейте по тарелкам.
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