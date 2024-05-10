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Рассыпчатая и очень полезная каша из киноа: готовится на растительном молоке с добавлением корицы

Каша из киноа на растительном молоке: рецепт для завтрака

0:43
Еда

Сделайте завтрак интересным, заменив тарелку овсянки не менее полезной киноа. Эта крупа богата клетчаткой, которая надолго сохраняет чувство сытости.

Каша из киноа на растительном молоке: рецепт для завтрака
Фото: Own work by Vladimirf7 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ингредиенты

  • 1,5 стакана воды
  • 3/4 стакана сухого киноа
  • 3/4 стакана кокосового молока
  • 1/2 стакана миндального молока
  • 2 чайные ложки молотой корицы
  • 2 чайные ложки ванильного экстракта
  • Соль по вкусу

Приготовление

  1. Отварите киноа в воде в течение 13-15 минут.
  2. Добавьте остальные ингредиенты. Готовьте, пока киноа не впитает большую часть молока. Разлейте по тарелкам. 
Как приготовить киноа
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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