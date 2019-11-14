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Источник Правда.Ру

Коломойский пригрозил Западу "российскими танками" под Варшавой

Мир » Бывший СССР » Украина

 Олигарх Игорь Коломойский пообещал странам Запада "российские танки" в Польше, "возле Кракова или Варшавы".

Такое громкое заявление он сделал в интервью газете The New York Times.

По словам предпринимателя, в случае, если западные государства будут неуважительно относиться к Украине, то она пойдет на сближение с Россией.

"Если они (западные страны, — прим. Правда. ру) начнут вести себя нагло по отношению к нам, мы перейдём на сторону России. Российские танки будут стоять возле Кракова и Варшавы, а вы в НАТО испачкаете штаны и будете покупать памперсы", — пригрозил Коломойский.

Он считает, сейчас Украину используют для ведения "войны против России".

В этом же интервью Коломойский выступил за восстановление связей между Украиной и Россией. Он считает, что "Киеву необходимо пойти на такой шаг ради собственного экономического выживания".

Темы танки россия олигарх украина коломойский
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