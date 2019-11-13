Коломойский выступил за примирение с Россией

Игорь Коломойский, известный украинский предприниматель, считает, что его стране нужно примириться с Россией и не позволят США воевать руками украинцев. Об этом миллиардер заявил в интервью The New York Times.

Коломойский считает, что Россия всё равно сильнее, так что с ней надо улучшать отношения, а не идти на конфликт. Тем более, что по мнению бизнесмена этот конфликт выгоден не самой Украине, а Соединённым Штатам, которые стремятся ослабить сильного геополитического конкурента. Решают эту задачу США, прикрываясь Украиной, но "даже не дают денег за это".

Что касается ситуации на Донбассе, то Коломойский уверен, что со временем болезненные переживания по этому поводу будут забыты.

Считается, что Коломойский очень близок к президенту Владимиру Зеленскому, который ещё в бытность артистом выступал на принадлежащем олигарху телеканале "1+1".