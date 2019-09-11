Эксперт: достойных претендентов у Трампа на замену Болтону всего двое

Политолог Константин Блохин назвал возможных преемников Джона Болтона на посту советника по национальной безопасности президента США. Достойных всего двое в окружении Трампа, считает он.

Президент США Дональд Трамп объявил через Твиттер во вторник, что он попросил советника по национальной безопасности Джона Болтона подать в отставку, отметив, что он "категорически не согласен со многими предложениями Болтона ", как и "другие в администрации".

"Я очень благодарен Джону за его службу. На следующей неделе я назову нового советника по национальной безопасности", — написал Трамп. Американские СМИ прокомментировали, что у Трампа и Болтона были разные позиции по целому ряду аспектов внешней политики. В частности, разногласия касались отношений с КНДР, Венесуэлой, Ираном, Афганистаном, Россией (ее возвращением в G7).

Последне каплей стали разногласия по планам Трампа провести переговоры между радикальным движением "Талибан" и президентом Афганистана Ашрафом Гани в Кэмп-Дэвиде.

Сенатор республиканец Рэнд Пол похвалил решение Трампа, сказав, что отставка Болтона сделала угрозу войны с Ираном или другими противниками менее вероятной. "Я думаю, что его (Болтона) пропаганда смены режима во всем мире — наивное мировоззрение. И я думаю, что мир станет намного лучше с новыми советниками президента и, надеюсь, с кем-то, кто действительно слушает то, что президент повторяет снова и снова о том, что он хочет положить конец самой продолжительной войне в Америке ( в Афганистане)", — сказал он.

Крис Мерфи, сенатор демократ и член сенатского комитета по международным отношениям, также высказал свое мнение по поводу отставки Болтона."Эта вращающаяся карусель в американском руководстве разрушительна для безопасности нашей страны, поскольку наши союзники теперь обращаются к более стабильным странам — таким, как Китай и Россия, поскольку наша внешнеполитическая инфраструктура разваливается", — сказал Мерфи, которого цитирует CNN.

Как сказал "Правде.Ру" эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин, кандидатура Болтона была некой гарантией со стороны Трампа истеблишменту, что он продолжает агрессивный курс в отношении России. "А так как доклад Роберта Мюллера оказался мыльным пузырем и импичмент Трампу не грозит, то он заручился поддержкой различных влиятельных групп, и Болтон уже особо не нужен", — сказал политолог. Во-вторых, продолжил он, "Трамп рассматривает управление США и Белым домом как собственной транснациональной корпорацией, то есть, ему нужна полная лояльность", поэтому новая кандидатура, "должна быть человеком сверхлояльным, плюс профессионалом, которых не очень много в окружении Трампа".

По словам Константина Блохина, сейчас в администрации есть два человека, "которые на самом деле очень весомые и авторитетные". Это Залмай Халилзад — бывший представитель США в ООН, сейчас он "работает по Афганистану" и Эллиот Абрамс, который прославился за счет спецоперации "Иран-контрас", и сейчас" работает по Венесуэле".

"Конечно, тут трудно сделать точный прогноз, потому что Трамп очень непредсказуемый", — отметил политолог.

Позиция Москвы после отставки советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона не изменилась, заявил РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков. Как отметил Рябков, традиционно такие изменения не ведут к нормализации отношений. По его словам, позиция Москвы прежняя — судить по делам, а не заявлениям или намерениям.

Заметим, что за два с половиной года президентства Трамп уже дважды менял людей на посту главы Пентагона, министра национальной безопасности, секретаря национальной безопасности, государственного секретаря, директора ЦРУ и трижды руководителя администрации.

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