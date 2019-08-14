Болтон призвал главу Минобороны Венесуэлы перестать поддерживать Мадуро

Главе Министерства обороны Венесуэлы Владимиру Падрино Лопесу необходимо перестать поддерживать действующего президента латиноамериканской страны Николаса Мадуро.

Об этом на своей странице в социальной сети Twitter написал помощник президента Соединенных Штатов Америки по национальной безопасности Джон Болтон.

Помощник президента США, что примечательно, не стал угрожать главе Минобороны Венесуэлы, а стал взывать к его якобы без пяти минут запятнанной совести. Так, Джон Болтон написал:

"Владимир Падрино, у тебя есть выбор. Защити своих солдат и сограждан от пыток и насилия со стороны диктатора Мадуро. Или тебя запомнят как человека, причастного к этим деяниям, предавшего конституционную присягу".

Напомним, что в январе текущего года затянувшийся политический кризис в Венесуэле резко обострился. После инаугурации Николаса Мадуро на второй президентский срок в стране вспыхнули многотысячные акции протеста.

Оппозиционер Хуан Гуйадо, воспользовавшись нестабильной ситуацией в Венесуэле, самовольно провозгласил себя исполняющим обязанности главы государства.

Соединенные Штаты Америки, некоторые государства Европы и большинство стран Латинской Америки кандидатуру самозванца, напомним, поддержали.

Российская Федерация и Китайская народная республика вошли в список стран, поддержавших законного президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Волнения в Венесуэле привели к поляризации всего мирового сообщества.

Ранее Джон Болтон назвал Кубу, Венесуэлу и Никарагуа "тиранической тройкой", "треугольником террора" и "истоком грязной колыбели коммунизма".

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