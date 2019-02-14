Спецпредставитель США предупредил о "гибридной войне" Москвы в Венесуэле

В Соединенных Штатах не исключают возможность ведения Россией "гибридной войны" в Венесуэле с целью защиты власти действующего президента страны Николаса Мадуро. Такое заявление в ходе своего выступления в Палате представителей сделал специальный посланник США в Венесуэле Эллиот Абрамс.

По его словам, подобный риск существует, но пока что американским разведчикам не удалось обнаружить признаков присутствия российских войск на территории республики. "Есть факты привлечения военной авиации России в Венесуэле", - уточнил Абрамс.

Напомним, что гибридная война не предполагает прямого военного вмешательства и формального нарушения границ государства, а основывается на скрытой деятельности военных инструкторов, тайно обучающих государственную оппозицию методам ведения вооруженной борьбы и на оказании им различной технической поддержки.

Именно такой вариант будут использовать в Венесуэле Соединенные Штаты, об этом ранее писала"Правда.Ру". Согласно данным источников в администрации президента США, Дональд Трамп уже принял окончательное решение о свержении президента Венесуэлы Николаса Мадуро путем применения силы. Предполагается, что сторонникам лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо, которого Вашингтон признал единственным легитимным президентом страны, будет поставляться оружие для развертывания по всей стране вооруженного сопротивления.

"Правда.Ру" в беседе в экспертом Международного института гуманитарно-политических исследований Владимиром Брутером выяснила, почему для России важно не проиграть США в противостоянии в Венесуэле.

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