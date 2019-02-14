Пенсионная реформа грозит ростом уровня бедности предпенсионеров

Пенсионная реформа повлечет за собой повышение уровня бедности среди россиян предпенсионного возраста, об этом сообщает "Независимая газета" со ссылкой на доклад экспертов РАНХиГС о влиянии реформы на бедность, среди населения РФ.

В докладе указывается, что главную группу риска составляют граждане предпенсионного возраста. Бедной этой категории после повышения пенсионного возраста грозит увеличиться почти в два раза. Потеря пенсионного дохода у граждан, достигших границ "старого" пенсионного возраста, неизбежно ухудшит их материальное положение.

"Исследование показало, что уровень бедности женщин в возрасте 55-59 лет и мужчин от 60 до 64 лет существенно возрастает в результате повышения пенсионного возраста", - заключили эксперты.

Уровень бедности среди предпенсионеров на данный момент держится на отметке в 4,2%, что является достаточно низким показателем. Экономисты смоделировали три сценария возможного изменения уровня бедности предпенсионеров к 2028 году с учетом повышения пенсионного возраста. Оптимистичный сценарий предполагал рост ВВП России на 2%, умеренный - на 1,5%, консервативный только 0,5%.

Полученные результаты показали, что увеличение числа бедных неизбежно при реализации всех трех сценариев. Повышение пенсионного возраста при оптимистичном сценарии повысит уровень бедности среди предпенсионеров в 1,5 раза, при умеренном сценарии - в 1,7 раза, а в рамках консервативного почти вдвое.

Исследователи подчеркнули, что в том случае, если пенсионная реформа не была бы принята, число бедных россиян снижалось. "Без повышения пенсионного возраста уровень бедности в течение 10 лет снижался", - говорится в докладе. Уровень бедности среди предпенсионеров за десятилетний срок также показал бы снижение с 4,2% до 3,1%.

Ранее, "Правда.Ру" писала о том, что число официально работающих пенсионеров после отмены индексации пенсий в России сократилось с 15 до 9,7 миллионов человек, сообщает "Независимая газета". Из-за перехода граждан в теневой сектор экономики бюджет страны несет убытки. А также "Правда.Ру" сообщала о падении реальных пенсий граждан России.

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