Малайзия призвала прекратить голословные обвинения России по делу MH17

Министр иностранных дел Сайфуддин Абдулла призвал мировое сообщество прекратить голословно обвинять Российскую Федерацию в крушении рейса MH17 в Донбассе. Также дипломат выразил беспокойство ходом расследования.

По словам главы малазийского МИД, участники расследования продолжают скрывать некоторые улики и отказывают специалистам Малайзии в свободном доступе ко всем материалам дела. Абдулла считает, что таким образом кто-то пытается намеренно скрыть некоторые факты.

Дипломат удивлен тем, что США и многие европейские страны продолжают обвинять Россию в катастрофе малазийского "Боинга" без конкретных доказательств. Также Абдулла рассказал об отношениях Малайзии и России, которые поддерживаются на должном уровне, несмотря на катастрофу и расследование.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о премьере документального фильма Макса фон дер Верффа о катастрофе малазийского "Боинга" в 2014 году. Голландский режиссер утверждает, что США и НАТО хотели использовать крушение MH17 в своих интересах. Так, первые лица Малайзии рассказали, как предотвратили наступление 9-тысячного контингента НАТО на Донецк, который по легенде должен был охранять место падения лайнера, но на самом деле должен был уничтожить военные соединения ополченцев.

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