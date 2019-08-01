Министр иностранных дел Сайфуддин Абдулла призвал мировое сообщество прекратить голословно обвинять Российскую Федерацию в крушении рейса MH17 в Донбассе. Также дипломат выразил беспокойство ходом расследования.
По словам главы малазийского МИД, участники расследования продолжают скрывать некоторые улики и отказывают специалистам Малайзии в свободном доступе ко всем материалам дела. Абдулла считает, что таким образом кто-то пытается намеренно скрыть некоторые факты.
Дипломат удивлен тем, что США и многие европейские страны продолжают обвинять Россию в катастрофе малазийского "Боинга" без конкретных доказательств. Также Абдулла рассказал об отношениях Малайзии и России, которые поддерживаются на должном уровне, несмотря на катастрофу и расследование.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о премьере документального фильма Макса фон дер Верффа о катастрофе малазийского "Боинга" в 2014 году. Голландский режиссер утверждает, что США и НАТО хотели использовать крушение MH17 в своих интересах. Так, первые лица Малайзии рассказали, как предотвратили наступление 9-тысячного контингента НАТО на Донецк, который по легенде должен был охранять место падения лайнера, но на самом деле должен был уничтожить военные соединения ополченцев.
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