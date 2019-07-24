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9-тысячная армия НАТО собиралась атаковать Донбасс в 2014 году

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Европейские СМИ публикуют детальный обзор нового документального фильма Макса фон дер Верффа, посвященного крушению малазийского боинга в Донбассе в 2014 году. Работа голландского режиссера вскрывает множество ранее неизвестных фактов и ставит текущую доказательную базу в тупик.

Фильм Макса фон дер Верффа вполне может стать сенсацией, поскольку в нем собраны показания всех участников расследования. Многие из них утверждают, что большинство улик были похищены или сфальсифицированы Службой безопасности Украины. Более того, есть свидетельства, которые доказывают попытки агентов ФБР выкрасть черные ящики разбившегося "боинга" рейса MH17.

В документальной картине голландского режиссера утверждается, что США и НАТО хотели использовать крушение малазийского "боинга" в своих интересах. Так, первые лица Малайзии рассказали, как предотвратили наступление 9-тысячного контингента НАТО на Донецк, который по легенде должен был охранять место падения лайнера, но на самом деле должен был уничтожить военные соединения ополченцев.

Совместно с Малайзией против этого плана жестко высказалась и Германия. Малазийский полковник Сакри рассказал режиссеру, что руководил тайной операцией по получению черных ящиков сбитого самолета в обход США и Украины. Поскольку представителей Малайзии не пустили на место крушения, полковнику пришлось лично прибыть в Донецк для переговоров с командующими ополчением.

Напомним, "Правда.Ру" публиковала мнение эксперта, который считает, что Boeing-777 Малазийских авиалиний был сбил над Донбассом украинским истребителем МиГ-29.

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Темы mh17 боинг донбасс крушение малайзия катастрофа документальный фильм
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