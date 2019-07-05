Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Мир
Дети Донбасса
Автор Любовь Степушова

Игорь Стрелков: Цемаха будут пытать, чтобы выбить показания по MH17

Мир » Бывший СССР » Украина print

Игорь Стрелков прокомментировал похищение украинскими спецслужбами на территории Донецкой народной республики (ДНР) бывшего командира ПВО в городе Снежное Владимира Цемаха.


Объявлены подозреваемые в причастности к крушению MH17. Кто они? / Новости от 19.06.2019 19:53

Он утверждает на своей странице VKontakte, что Цемах или "Борисыч" действительно был начальником службы ПВО в городе Снежное в июле-августе 2014 года, но не имеет никакого отношения к уничтожению Boeing рейса MH17, так же как и все остальные бойцы и руководство ополчения.

Похищение Цемаха, с его точки зрения - это "очередное свидетельство отвратительной постановки контрразведывательного обеспечения тыловой зоны "корпусов" и государственной безопасности ДНР вообще" и продажности "кураторов", в частности. Стрелков выражает уверенность, что Цемаха будут пытать, чтобы выбить нужные показания.

"Теоретически, "Борисыча", наверное, можно заставить (сломав волю и накачав психотропными препаратами) признать все, что угодно — вплоть до убийства Кеннеди и отравления Александра Македонского. В том числе — если им того захочется — и уничтожение "боинга" (который он и его подчиненные не могли сбить имеющимися в их распоряжении средствами "от слова вообще")", — указывает Стрелков.

О том, что Цемах был задержа, сообщил адвокат задержанного Роман Гонтарев 28 июня, а 29 июня Шевченковский районный суд Киева принял решение об аресте на два месяца. Обсуждать детали дела защитник отказался, сославшись на тайну следствия. Дочь Владимира Цемаха Мария рассказала о том, что уотца дома были обнаружены следы крови и борьбы. Следующие сутки его родственники пытались организовать поиски пропавшего, и к вечеру 28 июня было получено письмо от адвокатов из Киева.

Снежное находится в 20 км от границы с Россией, ближайший пункт на линии соприкосновения — примерно в 45 км от города. 19 июня нидерландские следователи назвали имена россиян, причастных к пуску зенитной ракеты, уничтожившей авиалайнер Boeing 777-200 компании Malaysia Airlines. Обвинения в рамках уголовного дела предъявлены военнослужащим ДНР Игорю Гиркину, известному под псевдонимом Стрелков, командиру разведывательной группы Сергея Дубровского и его заместителю Олегу Пулатову, а также гражданину Украины Леониду Харченко.

В состав Совместной следственной группы (ССГ) входят представители правоохранительных органов Австралии, Бельгии, Малайзии, Украины и Нидерландов. По данным ССГ, Boeing сбили из комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде Вооруженных сил РФ из Курска. В Москве подчеркивают, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине.

Самолет выполняет рейс из Амстердама в Куала-Лумпур. Он разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. В результате авиакатастрофы погибли 298 человек — граждане почти двух десятков государств.

В июне 2017 года страны, входящие в состав ССГ, приняли решение, что судебный процесс над подозреваемыми будет проходить в голландском суде и по голландскому закону в 2020 году. Министр иностранных дел Малайзии Сайфуддин Абдулла заявил, что малайзийская сторона будет ждать конкретных доказательств по делу о крушении Boeing на востоке Украины в 2014 году и при их отсутствии будет считать, что расследование продолжается.

 Читайте по теме: Премьер Нидерландов на саммите G20 тайно беседовал с Путиным о МН17

Премьер Малайзии раскритиковал выводы следствия по MH17 за бездоказательность

В ДНР отвергли причастность людей из списка Bellingcat к катастрофе MH17

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Темы mh17 игорь стрелков гибель boeing над донбассом
Обсудить
Актуальная аналитика
Новости Грузии
Темур Пипия: Содом и Гоморра не имеют отношения к народу Грузии
Новости Украины
Игорь Стрелков: Цемаха будут пытать, чтобы выбить показания по MH17
Домашние животные
Как путешествовать со своими питомцами
Новости Все >
В "ЕР" предложили поощрять партийцев за активную деятельность
Rzeczpospolita: Лукашенко целенаправленно "русифицировал" Белоруссию
"Зенит" продлил контракты с Жирковым и Кержаковым
В Тегеране грузовик с цементом протаранил ограду российского посольства
Генпрокуратура Украины требует ареста имущества Виктора Ющенко
В ХМАО заведующая детсадом уволилась после скандала со стриптизом
Представители УЕФА встретились с Кадыровым в Грозном
Депутаты Сыктывкара приняли отставку мэра
В нескольких регионах РФ 8 июля будет действовать сухой закон
МОК начал расследование в связи с обвинениями Бубки и Попова
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Происшествия
Гибель подводников на "Лошарике": причины и подробности

Трагедия произошла в водах РФ - из-за пожара на глубоководном аппарате погибли 14 подводников. Это не первая авария на подводных лодках России, СССР и Запада.

Гибель подводников на "Лошарике": причины и подробности
14 российских моряков погибли на глубоководном аппарате
Человеческий фактор
14 российских моряков погибли на глубоководном аппарате
Экономика
Минсельхоз: Индия полностью отказалась от российской продукции
Происшествия
Британку попросили покинуть самолет из-за излишне откровенного наряда
Общество
Экс-глава МИД РФ: обвинения СССР в развязывании Второй мировой - чушь

"Модные" обличения Советского Союза преследуют очень прагматичную цель — потребовать с России деньги за возмещение "нанесенного материального ущерба".

Экс-глава МИД РФ: обвинения СССР в развязывании Второй мировой - чушь
Гибель подводников на "Лошарике": причины и подробности
Происшествия
Гибель подводников на "Лошарике": причины и подробности
Военные новости
Подводник сомневается в версии минобороны о причинах гибели "Лошарика"
Общество
Кудрин отказался считать Россию лидером по традиционным ценностям
Человеческий фактор
14 российских моряков погибли на глубоководном аппарате

1 июля на глубоководном аппарате Военно-морского флота России произошел пожар.

14 российских моряков погибли на глубоководном аппарате
В России проходят траурные акции в память о 14 погибших подводниках
Общество
В России проходят траурные акции в память о 14 погибших подводниках
Новости Грузии
Грузинский Майдан пошел по украинскому сценарию
Политика. Новости и аналитика
Сахалинцы на митинге потребовали вернуть прямые выборы мэров
Любовь Степушова Каждая встреча Путина с Папой решает главную проблему России Любовь Степушова Руслан Веснянко Грузинский Майдан пошел по украинскому сценарию Руслан Веснянко Владимир Губарев Ядерное оружие: от Сталина до Путина. Часть 12 Владимир Губарев
Комментарии
Игорь Стрелков: Цемаха будут пытать, чтобы выбить показания по MH17
Генпрокуратура Украины требует ареста имущества Виктора Ющенко
Соцсети с сожалением встретили новость об аресте кассира Луизы Хайруллиной
В ХМАО заведующая детсадом уволилась после скандала со стриптизом
Украинские спецслужбы похитили из ДНР офицера по делу MH17
МОК начал расследование в связи с обвинениями Бубки и Попова
"Обязательно патриот": глава ВЦИОМ "набросал" образ преемника Путина
Попов и Бубка брали взятки при выборах хозяина Олимпиады-2016
"Обязательно патриот": глава ВЦИОМ "набросал" образ преемника Путина
Погибших подводников будут хоронить тайно
Соцсети с сожалением встретили новость об аресте кассира Луизы Хайруллиной
Соцсети с сожалением встретили новость об аресте кассира Луизы Хайруллиной
В Лондоне в мусорном баке нашли секретные файлы о химоружии
"Обязательно патриот": глава ВЦИОМ "набросал" образ преемника Путина
Попов и Бубка брали взятки при выборах хозяина Олимпиады-2016
С-400 прибудут в Турцию в ближайшие дни
В Лондоне в мусорном баке нашли секретные файлы о химоружии
В Лондоне в мусорном баке нашли секретные файлы о химоружии
"Бросился к раковине": Алибасов заявил, что его спасла вода из крана
Соцсети с сожалением встретили новость об аресте кассира Луизы Хайруллиной
Болгария устала от толерантности к цыганам
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ