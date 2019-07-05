Игорь Стрелков: Цемаха будут пытать, чтобы выбить показания по MH17

Игорь Стрелков прокомментировал похищение украинскими спецслужбами на территории Донецкой народной республики (ДНР) бывшего командира ПВО в городе Снежное Владимира Цемаха.



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Он утверждает на своей странице VKontakte, что Цемах или "Борисыч" действительно был начальником службы ПВО в городе Снежное в июле-августе 2014 года, но не имеет никакого отношения к уничтожению Boeing рейса MH17, так же как и все остальные бойцы и руководство ополчения.

Похищение Цемаха, с его точки зрения - это "очередное свидетельство отвратительной постановки контрразведывательного обеспечения тыловой зоны "корпусов" и государственной безопасности ДНР вообще" и продажности "кураторов", в частности. Стрелков выражает уверенность, что Цемаха будут пытать, чтобы выбить нужные показания.

"Теоретически, "Борисыча", наверное, можно заставить (сломав волю и накачав психотропными препаратами) признать все, что угодно — вплоть до убийства Кеннеди и отравления Александра Македонского. В том числе — если им того захочется — и уничтожение "боинга" (который он и его подчиненные не могли сбить имеющимися в их распоряжении средствами "от слова вообще")", — указывает Стрелков.

О том, что Цемах был задержа, сообщил адвокат задержанного Роман Гонтарев 28 июня, а 29 июня Шевченковский районный суд Киева принял решение об аресте на два месяца. Обсуждать детали дела защитник отказался, сославшись на тайну следствия. Дочь Владимира Цемаха Мария рассказала о том, что уотца дома были обнаружены следы крови и борьбы. Следующие сутки его родственники пытались организовать поиски пропавшего, и к вечеру 28 июня было получено письмо от адвокатов из Киева.

Снежное находится в 20 км от границы с Россией, ближайший пункт на линии соприкосновения — примерно в 45 км от города. 19 июня нидерландские следователи назвали имена россиян, причастных к пуску зенитной ракеты, уничтожившей авиалайнер Boeing 777-200 компании Malaysia Airlines. Обвинения в рамках уголовного дела предъявлены военнослужащим ДНР Игорю Гиркину, известному под псевдонимом Стрелков, командиру разведывательной группы Сергея Дубровского и его заместителю Олегу Пулатову, а также гражданину Украины Леониду Харченко.

В состав Совместной следственной группы (ССГ) входят представители правоохранительных органов Австралии, Бельгии, Малайзии, Украины и Нидерландов. По данным ССГ, Boeing сбили из комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде Вооруженных сил РФ из Курска. В Москве подчеркивают, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине.

Самолет выполняет рейс из Амстердама в Куала-Лумпур. Он разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. В результате авиакатастрофы погибли 298 человек — граждане почти двух десятков государств.

В июне 2017 года страны, входящие в состав ССГ, приняли решение, что судебный процесс над подозреваемыми будет проходить в голландском суде и по голландскому закону в 2020 году. Министр иностранных дел Малайзии Сайфуддин Абдулла заявил, что малайзийская сторона будет ждать конкретных доказательств по делу о крушении Boeing на востоке Украины в 2014 году и при их отсутствии будет считать, что расследование продолжается.

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