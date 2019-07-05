Украинские спецслужбы похитили из ДНР офицера по делу MH17

Украинский суд взял под арест экс-командира ПВО Славянской бригады, которая в 2014 году дислоцировалась в Снежном. Рядом с этим городом был сбит пассажирский Boeing рейса MH17. Об аресте Владимира Цемаха сообщил его адвокат Роман Гонтарев.



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По словам Гонтарева, суд избрал Цемаху меру пресечения 28 июня, когда подозреваемого доставили в Киев из самопровозглошенной ДНР. Мария - дочь Владимира Цемаха обнаружила пропажу отца 27 июня после возвращения с работы. Дома она увидела кровь и следы борьбы. Уже на следующий день с ней связался адвокат и сообщил, что ее отец находится по следствием в Киеве.

Цемаху грозит до 15 лет лишения свободы за создание террористической организации или группы. Его дочь утверждает, что хоть ее отец и был командующим ПВО Снежного, малазийский "боинг" был сбит в июле 2014 года, когда он "не был значительной фигурой".