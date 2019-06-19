В ДНР отвергли причастность людей из списка Bellingcat к катастрофе MH17

Экс-председатель Народного совета ДНР Андрей Пургин прокомментировал список из четырех человек, которые якобы причастны к крушению малазийского Boeing. По его словам, следователи назвали имена четырех человек, которые в свое время участвовали в обороне Донбасса, однако они действовали в разных группах и не были связаны между собой.



Кто взялся за Boeing Mh17 и где днепропетровские диспетчеры?

"Эти люди географически находились в разных местах, поэтому не могут быть причастны к катастрофе MH17. Более того, названные лица никак не относились к войскам противовоздушной обороны", - пояснил Пургин.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что родственникам погибших пассажиров малазийского Boeing раскрыли имена четырех подозреваемых.

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