Родственникам погибших пассажиров MH17 назвали имена виновных в катастрофе

Родственница погибшего пассажира рейса MH17 Зилена Фредерикс рассказала журналистам о четырех подозреваемых, которых следователи обвиняют в катастрофе. Речь идет о трех гражданах России и одном украинце.



Австралия признала итоги расследования крушения MH17 в Донбассе / Новости от 27.09.2018 12:35

"Следователи назвали имена Леонида Харченко, Олега Пулатова, Сергея Дубинского и Игоря Стрелкова, который еще известен под фамилией Гиркин. Им будут предъявлены обвинения в убийстве", — пояснила Фредерикс.

По ее словам, судебный процесс над подозреваемыми начнется 9 марта 2020 года.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что группа международных следователей собиралась 19 июня обнародовать новые данные о ходе расследования катастрофы MH17 в 2014 году в Донбассе.

Читайте также:

MH17: с компенсациями — не к нам, с санкциями — давно не было