Родственница погибшего пассажира рейса MH17 Зилена Фредерикс рассказала журналистам о четырех подозреваемых, которых следователи обвиняют в катастрофе. Речь идет о трех гражданах России и одном украинце.
"Следователи назвали имена Леонида Харченко, Олега Пулатова, Сергея Дубинского и Игоря Стрелкова, который еще известен под фамилией Гиркин. Им будут предъявлены обвинения в убийстве", — пояснила Фредерикс.
По ее словам, судебный процесс над подозреваемыми начнется 9 марта 2020 года.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что группа международных следователей собиралась 19 июня обнародовать новые данные о ходе расследования катастрофы MH17 в 2014 году в Донбассе.
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