Следователи, которые занимаются изучением крушения малазийского Boeing 777 рейса MH17 в Донбассе сообщили, что раскроют дополнительную информацию о катастрофе уже на следующей неделе - 19 июня.
Первыми доступ к данным расследования получат родственники погибших и СМИ.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что премьер Малайзии остался недоволен расследованием катастрофы MH17 в Донбассе. По словам премьера, технических экспертов из Малайзии не допустили к изучению черных ящиков по "каким-то причинам". Он также подчеркнул, что самолет могли сбить как ополченцы, так и украинские военные, поскольку "у них тоже есть такая же ракета".
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