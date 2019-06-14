Следователи обнародуют новую информацию о крушении MH17 в Донбассе 19 июня

Следователи, которые занимаются изучением крушения малазийского Boeing 777 рейса MH17 в Донбассе сообщили, что раскроют дополнительную информацию о катастрофе уже на следующей неделе - 19 июня.



Австралия признала итоги расследования крушения MH17 в Донбассе / Новости от 27.09.2018 12:35

Первыми доступ к данным расследования получат родственники погибших и СМИ.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что премьер Малайзии остался недоволен расследованием катастрофы MH17 в Донбассе. По словам премьера, технических экспертов из Малайзии не допустили к изучению черных ящиков по "каким-то причинам". Он также подчеркнул, что самолет могли сбить как ополченцы, так и украинские военные, поскольку "у них тоже есть такая же ракета".

Читайте также:

Разоблачено: почему российский "Бук" не сбивал MH-17

MH17: с компенсациями - не к нам, с санкциями - давно не было