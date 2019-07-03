Премьер Нидерландов на саммите G20 тайно беседовал с Путиным о МН17

Действующий премьер-министр Нидерландов Марк Рютте обсуждал с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным гибель малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году.



Кто сбил малайзийский «Боинг» над Донбассом: версия Минобороны России / Новости от 17.09.2018 14:57

Об этом премьер Нидерландов сам рассказал голландской службе телевизионных новостей RTL Nieuws.

Марк Рютте сообщил, что беседовал с Владимиром Путиным о МН17 в рамках саммита Большой двадцатки в Осаке, Япония.

Для Нидерландов, как и для ряда других государств, трагедия с малайзийским Boeing — "открытая рана", отметил Рютте. Премьер-министр отметил, что готов использовать любую возможность для того, чтобы обсуждать эту тему с действующим президентом Российской Федерации.

Примечательно, что сообщить RTL Nieuws какие-либо детали переговоров с Владимиром Путиным Марк Рютте отказался. Дискуссия конфиденциальна, пояснил премьер-министр Нидерландов, из-за "чрезвычайной деликатности" темы.

Напомним, что Boeing компании Malaysia Airlines потерпел крушение 17 июля 2014 года на востоке Украины в Донецкой области. Та трагедия унесла жизни 298 человек.

Объединенная следственная группа считает, что воздушное судно было сбито из установки "Бук", которая принадлежала российской 53-й зенитно-ракетной бригаде.

Российская Федерация же, отметим, свою причастность к произошедшему отрицает.

Примечательно, что Владимир Путин, комментируя итоги расследования Объединенной следственной группы, заявил, будто у российской стороны есть собственная версий происшествия.

Глава Российской Федерации отметил, что эксперты пренебрегают данными, полученными от Москвы.

"На Западе просто назначили виновного", — резюмировал Владимир Путин.

Отметим, что свое недовольство работой Объединенной следственной группы выражал и премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад. По его словам, итоги расследования гибели самолета лишь "политический заговор" против Российской Федерации.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Нидерланды заинтересованы в помощи главы Министерства обороны РФ Сергея Шойгу в расследовании крушения МН17.

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