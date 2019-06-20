Премьер Малайзии раскритиковал выводы следствия по MH17 за бездоказательность

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад остался недоволен итогами расследования причин крушения Boeing на Украине в 2014 году, проведенного Совместной следственной группой.



Нидерланды и Австралия признали итоги расследования крушения MH17 / Новости от 27.09.2018 10:40

"Мы очень недовольны. С самого начала это расследование было политизированным и проводилось с целью найти способы обвинить Россию в противоправных действиях", - заявил премьер.

По его словам, следователи обвиняли в трагедии Россию еще до того, как приступили к изучению материалов. Мохамад подчеркнул, что хотел бы ознакомиться с доказательствами, но вместо них пока "только слухи".

Напомним, накануне Совместная следственная группа пообещала в скором времени предъявить обвинения четырем подозреваемым в крушении Boeing: россиянам Игорю Гиркину (Стрелкову), Олегу Пулатову, Сергею Дубинскому и украинцу Леониду Харченко. Все эти люди, по версии следствия имеют отношение к перемещению зенитного ракетного комплекса "Бук", из которого был сбит лайнер.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что экс-председатель Народного совета ДНР Андрей Пургин прокомментировал список из четырех человек, которые якобы причастны к крушению Boeing. По его словам, следователи назвали имена людей, которые в свое время участвовали в обороне Донбасса, однако они действовали в разных группах и не были связаны между собой.

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