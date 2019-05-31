Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад раскритиковал расследование причин крушения малайзийского Boeing на Украине в 2014 за излишнюю политизацию.
По словам премьера, технических экспертов из Малайзии не допустили к изучению черных ящиков по "каким-то причинам".
"Мы не знаем, почему нас отстранили от исследования, но с самого начала мы видим слишком много политики в этом, идея состояла не в том, чтобы выяснить, как это произошло, а, похоже, концентрировалась на том, чтобы попытаться возложить вину на русских", - передает слова Махамада издание Malay Mail.
Он также подчеркнул, что самолет могли сбить как ополченцы, так и украинские военные, поскольку "у них тоже есть такая же ракета".
"Они обвиняют Россию, но где доказательства? Мы знаем, что ракета, которая сбила самолет, была российского типа, но она также могла быть сделана на Украине", - заключил премьер.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что масса расследований и доказательств указывает на вину Украины в трагедии с крушением MH-17. Однако американский адвокат Джером Скиннер сделал довольно неожиданное заявление - искупить вину перед жертвами авиакатастрофы должен президент России.
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