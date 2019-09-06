Действующий президент Афганистана Ашраф Гани проведет переговоры с главой Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом.
Встреча состоится завтра, 7 сентября, в столице США Вашингтоне.
Напомним, что Соединенные Штаты Америки ведут переговоры с радикальным движением "Талибан" о выводе американских войск с территории Афганистана. Официальный Кабул до этого момента в переговорах участия не принимал.
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Почему журавли и некоторые другие крупные птицы во время своих миграций выбирают такую форму построения, как клин? Оказывается, этот строй позволяет им экономить энергию, поскольку птицы, выстроившись клином, так оптимизируют возникающие воздушные потоки, что те не мешают, а помогают им лететь. Но такое возможно только у крупных путешественников.
В развитых же странах не только высокий уровень развития медицины, но и высокий уровень ее доступности для населения, сообщают ученые.
Об этом сообщают средства массовой информации постсоветской республики.