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Президент Афганистана Ашраф Гани встретится с Дональдом Трампом

Мир print

Действующий президент Афганистана Ашраф Гани проведет переговоры с главой Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом.

Встреча состоится завтра, 7 сентября, в столице США Вашингтоне.

Напомним, что Соединенные Штаты Америки ведут переговоры с радикальным движением "Талибан" о выводе американских войск с территории Афганистана. Официальный Кабул до этого момента в переговорах участия не принимал.

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Темы сша трамп война вашингтон афганистан
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