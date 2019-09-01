WP: Джона Болтона дистанцировали от Белого дома

Президент США Дональд Трамп очень раздражен позицией своего советника по национальной безопасности Джона Болтона относительно Афганистана. Поэтому американский лидер старается держать Болтона в стороне от принятия важных решений. Об этом сообщила газета The Washington Post.

Журналисты выяснили, что Джона Болтона не пригласили на встречу Трампа с советниками высокого ранга, на которой обсуждались детали возможной сделки с представителями движения "Талибан" (запрещено в Российской Федерации). Сторонники Трампа опасались, что Болтон может выступить против сделки, а затем раскрыть ее детали прессе. В итоге советника по национальной безопасности пригласили, когда потребовалось его присутствие.

Ожидания Трампа подтвердились, поскольку Болтон выступил с противоположным мнением, и даже неоднократно пререкался с американским лидером. Джон Болтон является ярым противником заключения соглашения, поскольку оно предполагает вывод войск из Афганистана.

Напомним, "Правда.Ру" публиковала мнение эксперта относительно визита Джона Болтона в Киев и Минск. Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер пояснил, стоит ли ожидать от визита Болтона на Украину и Белоруссию важных политических решений.

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