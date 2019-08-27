Вояж "ястреба": чего ожидать России от визитов Болтона в Киев и Минск

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон находится с официальным визитом на Украине. Примечательно, что американский политик планирует заодно посетить и столицу Белоруссии для встречи с Александром Лукашенко. "Правда.Ру" рассказывала о том, что Болтон готовится посетить Минск уже на следующей неделе.

Стоит ли ожидать от визита Джона Болтона в Белоруссию и Украину каких-либо существенных изменений в политике США относительно этих стран, либо это прощупывание почвы перед встречей Дональда Трампа и Владимира Зеленского? Об этом "Правда.Ру" побеседовала с экспертом Международного института гуманитарно-политических исследований Владимиром Брутером.

"Болтон - это как раз тот человек, который готовит принятие решений. Он должен подготовить аналитический документ, который будет содержать ту информацию и те выводы, которые послужат или лягут в основу политики Белого дома относительно этих стран на ближайшие несколько месяцев. Вот и все", - утверждает эксперт.

"А что касается результатов, результаты могут быть как непосредственные, так и отложенные. Скорее, в данном случае, я думаю, речь идет все-таки об отложенных результатах. Каких-то резких перемен в политике по отношению к этим странам не будет. В целом она будет сохранена. Возможно, будут внесены какие-то коррективы. Но я не думаю, что, учитывая то, что мы знаем о встрече G-7 в Биаррице, Вашингтон готовит какие-то резкие повороты", - полагает он.

"Вполне возможно, что у него есть ряд конкретных вопросов, на которые он хочет получить совершенно конкретные ответы. Вполне возможно, что у него есть в плане встречи с различными людьми, позиция которых сейчас кажется ему важной. Вот эти все моменты, конечно, будут отражены в результатах. Но они необязательно слишком бросаются в глаза", - считает эксперт.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о разочаровании Москвы после официального визита Джона Болтона. Американского политика встретили на высочайшем уровне, будто бы он глава государства. Но представитель США, однако, не привез с собой ничего, что улучшило бы сложившуюся ситуацию вокруг нашумевшего выхода Вашингтона из Договора о ликвидации ракет малой и средней дальности.

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