Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко встретится с помощником президента Соединенных Штатов Америки по национальной безопасности Джоном Болтоном.
Об этом, ссылаясь на администрацию главы Белоруссии, сообщает агентство новостей Reuters.
Напомним, что на текущей неделе Джон Болтон посетит постсоветскую республику с официальным визитом.
В данный же момент помощник президента США по нацбезопасности находится с визитом в соседней с Белоруссией Украине.
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