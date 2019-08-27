Американский лидер Дональд Трамп намерен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в Варшаве. Об этом сообщает "Европейская правда".
Издание ссылается на советника Трампа по вопросам национальной безопасности Джона Болтона. По его словам, планируется устроить встречу глав государств в рамках мероприятий по случаю 70-летней годовщины начала Второй мировой войны. Сам Болтон сейчас находится в Киеве с официальным визитом.
По его словам, встреча Трампа и Зеленского должна произойти, несмотря на отсутствие официального анонса. "У лидеров уже были две очень теплые беседы, и у них снова будет шанс поговорить", — отмечает Болтон.
Ранее сообщалось, что первая полноценная встреча президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским, вероятнее всего, состоится в Вашингтоне в конце осени текущего года.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Специалисты в области медицины по-разному относятся к соли. Но в одном сходятся наверняка: соль способна вылечить многие недуги.
Об этом заявила первый вице-спикер парламента постсоветской республики Тамар Чугошвили.
Специалисты в области медицины по-разному относятся к соли. Но в одном сходятся наверняка: соль способна вылечить многие недуги.