СМИ: Трамп готов встретиться с Зеленским лично в Варшаве

Американский лидер Дональд Трамп намерен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в Варшаве. Об этом сообщает "Европейская правда".

Издание ссылается на советника Трампа по вопросам национальной безопасности Джона Болтона. По его словам, планируется устроить встречу глав государств в рамках мероприятий по случаю 70-летней годовщины начала Второй мировой войны. Сам Болтон сейчас находится в Киеве с официальным визитом.

По его словам, встреча Трампа и Зеленского должна произойти, несмотря на отсутствие официального анонса. "У лидеров уже были две очень теплые беседы, и у них снова будет шанс поговорить", — отмечает Болтон.

Ранее сообщалось, что первая полноценная встреча президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским, вероятнее всего, состоится в Вашингтоне в конце осени текущего года.