"Ястреб" Болтон натравливает Трампа на Иран

В близком окружении Дональда Трампа есть сила, которая подталкивает США к войне с Ираном. Главный ратующий за войну — советник по национальной безопасности в администрации Трампа Джон Болтон.



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Еще со времен Рейгана за Болтоном закрепилась слава махрового "ястреба", который постоянно жаждет войн. Болтон также ратует за жесткое решение проблемы КНДР.

Проблема Дональда Трампа в том, что у него никогда не было своей устойчивой команды. Вернее, у него был какой-то круг советников, с которыми он рассчитывал пойти в свое президентское плавание, в частности, Майкл Флинн, Рекс Тиллерсон — компромиссные фигуры, сбалансированные. Являющиеся американскими патриотами, но в то же время не являющиеся адептами холодной войны. Но разъяренные своими неудачами демократы благополучно смогли выбить их из кресел. Вернее, они выбили Флинна, а Тиллерсон отпал сам из-за разногласий с президентом.

В любом случае, кадровая чехарда вокруг Трампа не способствовала выверенности внешнеполитических шагов. И вот Джон Болтон является одной из самых проблематичных фигур на политическом олимпе в Вашингтоне. О разногласиях с ним Трамп упомянул во время недавнего визита в Японию. Говорил Трамп о ракетных пусках Пхеньяна, правда расплывчато. Мол, "некоторые члены моей команды со мной не согласны". Но все однако поняли, о ком идет речь. Болтон придерживается очень жесткой линии в отношении КНДР.

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Сейчас Соединенные Штаты как никогда близко подошли к конфликту с одной из наиболее сильных в военном отношении держав на Среднем Востоке — с Ираном. Последствия такого конфликта могут оказаться катастрофическими и, как заметила недавно ветеран иракской войны демократ Тулси Габбард, намного более трагичными, нежели последствия конфликта в Ираке.

Говорят, что сам Трамп войны не хочет. Может быть. Трамп, однако, очень тесно связан с сионистскими кругами через своего зятя Кушнера, через еврейское лобби в Вашингтоне и Нью-Йорке. Он тесно завязан с Тель-Авивом. Неслучайно он принял решение и перенес американское посольство в Иерусалим вопреки протестам многих стран, прежде всего отчаянному гневу арабов.

Хотя на честное брокерство Соединенных Штатов в палестинском конфликте надеяться нынче не приходится, тем не менее явного стремления к войне с Ираном у Трампа нет. Он в соответствии со своей тактикой является мастером бизнес-сделок и давит, повышает ставки до того момента, как противная сторона не согласится с его требованиями, не вернется за стол переговоров на более выгодных для Соединенных Штатов условиях.

Так вот, Джон Болтон, несмотря на протесты Трампа, подталкивает его к войне. Инициатива о том, что якобы 120 тысяч американских военнослужащих будут отправлены в Средиземное море, в залив поблизости к берегам Ирана, чтобы противостоять мощи Ирана и защищать американские интересы, — вся эта риторика является совершенно подстрекательской.

Джон Болтон в свою бытность учащимся в Йельском университете зарекомендовал себя как волк-одиночка. Таковым он и оставался. Политический карьерист, долгое время он вынашивал всевозможные агрессивные планы, находясь в администрации Рейгана. Там он прослыл махровым "ястребом". С тех лет Болтон выступал за военное давление на КНДР для того, чтобы добиться там смены режима и таким образом изменить баланс сил в этой части света.

Поскольку, работая в администрации Рейгана, больших лавров Болтон не снискал, то развернуться в полную мощь он смог там, где этого никто не ожидал. Джон Болтон неоднократно высказывался об Организации Объединенных Наций как о ненужной структуре, которая выступает против американских интересов. И именно туда Джордж Буш-младший со свойственным ему цинизмом направил Болтона в качестве постоянного представителя.

До этого Болтон занимал весьма подстрекательскую позицию по поводу американского вторжения в Ирак, распространял ложную версию о том, что якобы в Ираке находится оружие массового уничтожения. И даже после того, как Ирак был захвачен и разгромлен, и стало очевидно, что версия не подтвердилась, Болтон ничуть не раскаялся и продолжал утверждать, что это вторжение было необходимо.

Наконец, когда Болтон добрался до должности советника по национальной безопасности в администрации Трампа, он развернулся в полную мощь. Свою затаенную давнюю вражду по отношению к Ирану (в свое время он имел отношение к скандалу с Иран-контрас) он смог реализовать здесь в полной мере.

Примечательно, что этот милитарист в 70-е годы благополучно избежал призыва на воинскую службу и отправку во Вьетнам, для чего он предусмотрительно записался в национальные гвардейцы и был расквартирован в Мэриленде. Причем он цинично мотивировал это тем, что не хотел тратить свое время на бесполезные битвы. Несколько странная позиция для американского патриота и поджигателя войны.

В советское время был такой термин — "поджигатель холодной войны". Обычно их карикатурно рисовали на страницах "Крокодила" в цилиндрах, сюртуках или фраках, вынашивающих агрессивные планы по разгрому социалистического лагеря или по захвату других стран. Так вот Джон Болтон может считаться поджигателем холодной войны безо всяких кавычек. Это совершенно очевидный "ястреб", который подталкивал и подталкивает Трампа к силовым решениям по поводу Ирана несмотря на то, что ни общественность Соединенных Штатов, ни президент такой войны не жаждут.

Между тем, опросы общественного мнения в Соединенных Штатах говорят о том, что огромное количество американцев полагает: в течение нескольких лет Иран непременно будет военной мишенью Пентагона, и следующая война состоится именно там.

Министр обороны Соединенных Штатов Патрик Шэнахэн на закрытом заседании с конгрессменами 21 мая дал понять, что Соединенные Штаты не хотят войны с Ираном. Майк Помпео высказывался в этом же духе. Хочется верить, что здравые голоса будут услышаны.

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Вся надежда на то, что Болтон сможет обуздать свое желание подстрекать американское руководство к началу военных действий против Ирана.

Но тут есть еще одна заинтересованная сторона — Израиль, который хотел бы американскими руками расправиться с соперничающей силой в регионе. С той силой, которая последовательно защищает интересы палестинского народа, требуя справедливого решения палестинской проблемы.

Тем не менее, большая война не в интересах Дональда Трампа, который только начал гордиться успехами страны в экономической сфере, пытаться решать проблему миграции, успешно решать проблему рабочих мест. Очевидно, что война не его конек и вряд ли он хотел бы войти в историю тем деятелем, который развяжет новые войны на Ближнем и Среднем Востоке. Он критиковал своих предшественников за это. Трамп не является сторонником насаждения демократии военным путем. Однако как далеко могут завести его советники — этот вопрос остается открытым.