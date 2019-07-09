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Автор Любовь Степушова

На саммите ЕС-Украина было стыдно обеим сторонам

Мир » Бывший СССР » Украина print

Уходящие лидеры ЕС Дональд Туск и Жан-Клод Юнкер вяло провели в Киеве саммит ЕС-Украина. Новый состав руководства ЕС не будет заниматься стыдными проблемами Украины. Об этом стыдливо умалчивается в ЕС.


В Раде объяснили, почему Украину не ждут ни в НАТО, ни в ЕС / Новости от 11.04.2019 09:04

Украина стыдилась, но крала. ЕС стыдливо помогал России

На встрече с Владимиром Зеленским в Киеве было заявлено, что Европейский союз готов выделить второй транш четвертой программы макроэкономической помощи в размере 500 млн. евро при условии выполнения Украиной поставленных условий. Речь идет о реформе таможенных и налоговых служб и принятии закона о борьбе с отмыванием денег.

Вспомним, что совсем недавно Зеленский стыдил таможенников в Закарпатской области, что они "мычат", когда говорят о контрабанде. Что касается закона об отмывании денег, то ЕС требует новых нормативных положений с более суровыми приговорами за преступления. А дела на высоком уровне должны расследоваться и рассматриваться в судах более активно, говорится в сообщении Совета Европы. Киеву должно быть стыдно, что за пять лет он не может похвастаться решением этой проблемы, Рада предпочитает принимать закон о "дематюкации".

Конечно, поговорили и о санкциях против Росии, и тут уже, несомненно, должно быть стыдно Евросоюзу. Туск объявил, что санкции, наложенные на Россию из-за "аннексии" Крыма, будут сохранены. Однако, это чисто номинальное утверждение, потому что есть "альтернативные коридоры" сотрудничества, как показали встречи Владимира Путина в Италии. В том числе, по этим коридором движется строительство "Северного потока-2" Ангелы Меркель и "Балканского потока" Бойко Борисова в Европу через Болгарию, Сербию, Венгрию, Словакию, Австрию из Турции. Скорее это эффективные действия против Польши и Украины, но никак не против России.

По словам главного редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко "главная гордость Порошенко — зафиксированое в Конституции стремление Украины вступить в ЕС — так и осталось неоцененным европейскими партнерами". В итоговых документах саммита о нем не будет ни слова, сетует Сидоренко. Что же вы так, господа в Европе? Не стыдно ли вам?

Стыдно должно быть Брюсселю и за миссию в Мариуполе, как ответ на "агрессию России в Азовском море". ЕС направил туда экспертов , которые предложили финансировать инфраструктурные проекты на 10 миллионов евро и открыть специальный офис ЕС в Мариуполе. Не этого ждал от ЕС Киев, а, по меньшей мере, военных инспекций с Германией и Францией в Азовском море. Впрочем, все понимают, что 10 миллионов будут разворованы, и Киеву за это тоже уже заранее стыдно.

Новый состав Еврокомиссии Украину не обнадеживает

Анализируя состав нового руководства ЕС, Сидоренко полагает, что преемник Туска, и.о. премьер-министра Бельгии Шарль Мишель не обнадеживает Украину, потому что, на "закрытых встречах" "убеждал, что уже пора смягчать санкционный давление на РФ".

Кандидат на пост главы Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, вспоминает Сидоренко, не раз призывала к "пониманию" между Украиной и Россией, настаивая на сохранении диалога с Москвой.  В феврале 2015 году на Мюнхенской конференции по безопасности фон дер Ляйен выступила против поставок Украиной оружия. Эта позиция остается в силе и по сей день — Берлин считает неприемлемым поставки оружия из Германии в Украину", — пишет Сидоренко.

Евросоюз все больше погружается в свои внутренние проблемы, и тема Украины может постепенно отойти на второй план, — заключает главный редактор "Европейской правды".

Такого же вывода придерживается российский политолог, главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов. Евросоюз, по его мнению, переходит на "охранительные позиции". "Это не изоляционизм, а прагматизм, который означает пересмотр идейной базы и резкое снижение желания проецировать силу, в том числе и мягкую". По мнению Лукьянова, Евромайдан, активно поддержанный ЕС, должен был стать символом жизнеспособности европейской идеи. А в итоге получился обратный эффект — мягкая сила ЕС напоролась на вполне жесткую со стороны России, что и вкупе с миграционным кризисом вызвало в ЕС институциональный кризис.

"Европейский союз на годы погружается в решение своих внутренних проблем. Украину будут по возможности подталкивать к тому, чтобы зафиксировать менее конфронтационный статус-кво с Россией, благо это соответствует воле избирателей. Экономические дивиденды из ассоциации с Киевом ЕС уже извлек, а политических амбиций почти не осталось", — резюмирует политолог.

 Читайте по теме: Замдиректора Института Европы: Урсула фон дер Ляйен будет "очень неудобна для России"

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Темы украина и евросоюз
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