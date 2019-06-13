Украина сможет вступить в Европейский союз "примерно" в 2035 году.
Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал глава Министерства иностранных дел постсоветской республики Павел Климкин.
Глава МИД Украины напомнил, что на сегодняшний день большинство государств-членов Евросоюза скептически относятся к потенциальному расширению международного политического и экономического блока.
Если же в ближайшее время руководство ЕС изменит свое мнение по этому вопросу, делится планами Павел Климкин, и в блок вступят, например, страны Балканского полуострова, то и у Украины будет шанс стать частью Европейского союза.
Но раньше 2035 года это не случится, указал Климкин.
Также глава МИД Украины отметил, что многие государства-члены Евросоюза будут максимально тщательно и даже предвзято проверять каждое украинское достижение.
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