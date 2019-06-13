Глава МИД Украины: страна войдет в состав ЕС не раньше 2035 года

Украина сможет вступить в Европейский союз "примерно" в 2035 году.



Порошенко сообщил, когда Украина вступит в ЕС и НАТО / Новости от 26.12.2018 16:06

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал глава Министерства иностранных дел постсоветской республики Павел Климкин.

Глава МИД Украины напомнил, что на сегодняшний день большинство государств-членов Евросоюза скептически относятся к потенциальному расширению международного политического и экономического блока.

Если же в ближайшее время руководство ЕС изменит свое мнение по этому вопросу, делится планами Павел Климкин, и в блок вступят, например, страны Балканского полуострова, то и у Украины будет шанс стать частью Европейского союза.

Но раньше 2035 года это не случится, указал Климкин.

Также глава МИД Украины отметил, что многие государства-члены Евросоюза будут максимально тщательно и даже предвзято проверять каждое украинское достижение.