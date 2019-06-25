Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Мир
Евросоюз Восточная Европа Балканы
Автор Любовь Степушова

Россию в ПАСЕ вернула "единая Европа"

Мир » Европа print

В понедельник, 24 июня, в ПАСЕ были отменены санкции против российской делегации, введенные после "крымской весны". Момент истины заключался в том, что 24 июня Россию надо было исключать из Совета Европы или возвращать в ПАСЕ.


ПАСЕ и Россия. Какие отношения ждут нас? - Вадим Горшенин

Или Россия в ПАСЕ, или вне Совета Европы

Уже во вторник, 25 июня, российская делегация заняла свои места на пленарном заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в Страсбурге. В этот же день намечено провести голосование по процедуре выбора судей Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) и генерального секретаря ПАСЕ.

Несмотря на протесты Украины, Грузии, прибалтийских государств, Великобритании резолюция была принята 118 голосами против 62 при десяти воздержавшихся. При этом не обсуждался долг России ПАСЕ за два года отсутствия на пленарных заседаниях, но были удволетворены ее требования по усложнению процедуры санкционирования национальных делегаций: лишения права участия в обсуждении и голосовании в ПАСЕ.

Момент истины заключается в том, что 24 июня надо было Россию или исключать из Совета Европы (за два года неуплаты взносов), или возвращать в ПАСЕ. Если исключать, то тогда статус-кво Совета Европы (СЕ) меняется, так как по Уставу объединяет 47 стран континента, в том числе 28 государств — членов Европейского союза, а также страны, не входящие в этот блок, — Россию, Норвегию или Турцию. Под сомнение ставится и цель организации, созданной в 1947 году, — "создание общего демократического и правового пространства" в Европе, организованного вокруг Европейской конвенции о правах человека (ЕКПЧ), на основнии которой образован Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Конечно, 33 миллиона евро ежегодных взносов России — это большие деньги, но это всего семь-десять процента бюджета СЕ, это не крах системы. Другое дело, когда организация теряет свой смысл и легитимность без участия российской делегации.

Совет Европы отказался участвовать в геополитике

"Совет Европы — это не форум, где должен быть разрешен геополитический кризис между Россией и Украиной, а место защиты прав человека", — заявила при обсуждении вопроса госсекретарь Франции по иностранным делам Амели де Монтчалин.

"Мы находимся в политическом и финансовом кризисе, и статус-кво заходит в тупик", — сказал Сильвен Вазерман, французский депутат Европарламента и член Альянса либералов и демократов за Европу. А немецкий социал-демократ Фрэнк Швабе добавил: "Одинокие решения о санкциях в отношении страны — это тупик, и в будущем они также будут тупиком". "Мы придерживаемся наших позиций по России, ничто из критики Кремля не будет снято. Но это (Россия в СЕ. — Ред.) дает нам возможность предоставить 140 миллионам россиян доступ в Европейский суд по правам человека", — отметил член Бундестага Андреас Ник (ХДС). Заметим, что перечисленные партии не входят в перечень "друзей Путина", а даже совсем наоборот.

Конечно, разворот ПАСЕ на 180 градусов определяло мнение Парижа и Берлина — и по количеству депутатов, и по политическому весу. И причина перемен вполне прагматична, экономика этих стран вползает в рецессию, поэтому емкий российский рынок ценен для Европы.

Берлин не хочет терять российский рынок

Так, на экономическом форуме в Петербурге впервые с момента присоединения к России Крыма министры экономики Германии и России подписали меморандум о намерениях более тесного экономического сотрудничества, в рамках которого будут выявлены российские и немецкие компании, которые "заинтересованы в совместной работе для достижения целей". Инициатива также направлена ​​на "обмен информацией на правовой и нормативной основе", "поощрение, обучение и повышение квалификации сотрудников", а также "возможность информационных поездок российских специалистов в Германию".

В частности, упоминаются области энергоэффективности, возобновляемых источников энергии и оцифровки экономики. "Конфликты привели к огромному снижению темпов роста европейско-российских отношений, — сказал министр энергетики Германии Петер Альтмайер. — Вот почему мы хотим максимально усилить это сотрудничество". Альтмайер напомнил, что недавно он открыл завод Daimler под Москвой. "Есть крупные инвестиционные проекты других немецких компаний", — отметил он.

Мнение эксперта

Как сказал "Правде.Ру" научный директор Германо-Российского форума, немецкий журналист-международник Александр Рар, "Германия и Франция со времен Петра Великого всегда выступали за концепцию общего европейского пространства от Лиссабона до Владивостока несмотря на конфликты с Россией". По мнению эксперта, эта концепция, судя по итогам голосования, победила другую, придуманную США, к которой присоединились государства, "добровольно взявшие на себя роль по сдерживанию России". "В основном это бывшие советские республики и Великобритания, у которой тоже есть зуб на Россию", — отметил для "Правды.Ру" Александр Рар.

Эта концепция говорит о том, что "существует западный мир от Ванкувера до Донецка, а место России — в Азии". "Принятая резолюция говорит о том, что европейцы хотят все же строить Европу с Россией. И это такая первая ласточка — свидетельство тому, что, может быть, мы будем приближаться к концу санкционного режима между Европой и Россией", — сказал в интервью "Правде.Ру" эксперт.

По словам Александра Рара, это очень важный шаг и для России, так как здоровые силы там понимают, что "нельзя уходить в объятия Китая и захлопывать дверь перед Европой".

По мнению эксперта, украинская "крикливая элита", которая "думает нерационально" не уйдет из ПАСЕ, как обещает. "Это комплекс младшего брата части элиты, которая видит себя как историческая жертва России. Это выдуманный комплекс ради того, чтобы постоянно получать поддержку от Запада для своей экономики, финансовой системы, аргументируя тем, что если вы, Запад, нас не поддержите, то нас скушает злой русский медведь. Я думаю, что европейцы раскусили эту игру и нелепость такой политики", — сделал вывод для "Правды.Ру" Александр Рар.

Читайте по теме:

ПАСЕ и Россия. Какие отношения ждут нас?

ПАСЕ теряет Россию и смысл существования

Европа устала от Украины в ПАСЕ и хочет возврата России

Как ПАСЕ повышает рейтинг Путина

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Темы пасе совет европы россия в пасе александр рар экспертное мнение
Обсудить
Актуальная аналитика
Новости Европы
Россию в ПАСЕ вернула "единая Европа"
Ближний Восток
Еврейско-арабская проблема создается евреями США
Недвижимость
Как снять квартиру и не остаться без денег
Новости Все >
ЦИК инспектирует избиркомы Петербурга
В России стали меньше пить и употреблять наркотики - психиатры
Технополис "Эра" представил беспилотник в виде полярной совы
Путин посетит церемонию закрытия Европейских игр в Минске
Новым мэром Липецка избрана Евгения Уваркина
Мошенники продают фальшивые "зеленые карты"
Порошенко заявил о "вирусе всепрощения России", охватившем Европу
Ряд американских миллиардеров предложили ввести налог на богатство в США
Песков: Путин своевременно рассмотрит просьбу Евкурова об отставке с поста главы Ингушетии
Неймар пойдет на существенное снижение зарплаты в "Барселоне"
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Новости Грузии
Путин закрыл туризм в Грузию: последствия и мнения

"Путин запретил Грузию и опять нанес удар по народу" - не в кассу. Страдают экономика Грузии, самомнение грузин и оппозиция. А не нужно бузить против Империи!

Путин закрыл туризм в Грузию: последствия и мнения
США случайно опубликовали доктрину о ядерной войне
Военные новости
США случайно опубликовали доктрину о ядерной войне
Новости Европы
Нашествие крыс вынудило Елизавету II покинуть Букингемский дворец
Экономика
Bank of America: Трамп может девальвировать доллар
Новости Грузии
Путин закрыл туризм в Грузию: последствия и мнения

"Путин запретил Грузию и опять нанес удар по народу" - не в кассу. Страдают экономика Грузии, самомнение грузин и оппозиция. А не нужно бузить против Империи!

Путин закрыл туризм в Грузию: последствия и мнения
Несколько кафе и ресторанов в Грузии повысили цены для россиян в ответ на "оккупацию"
Новости Грузии
Несколько кафе и ресторанов в Грузии повысили цены для россиян в ответ на "оккупацию"
Новости Грузии
Эксперт: политический кризис дорого обойдется Грузии
Экономика
Российские виноделы не поддержали идею запрета на ввоз грузинских вин
Путешествия
Авиакомпаниям Грузии запретят летать в Россию с 8 июля

С этой же даты вступает в силу временный запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию.

Авиакомпаниям Грузии запретят летать в Россию с 8 июля
Жириновский призвал власти освободить россиян от коммунальных платежей хотя бы до конца года
Власть
Жириновский призвал власти освободить россиян от коммунальных платежей хотя бы до конца года
Мир. Новости мира
Кадыров прокомментировал беспорядки в Грузии
Новости Грузии
Несколько кафе и ресторанов в Грузии повысили цены для россиян в ответ на "оккупацию"
Любовь Степушова Россию в ПАСЕ вернула "единая Европа" Любовь Степушова Рустем Сафронов Трамп уверенно идет на второй срок Рустем Сафронов Игорь Буккер Криптовалюту изобрели древние жители Микронезии Игорь Буккер
Комментарии
Федерация футбола Грузии поддержала антироссийскую акцию клубов
Россию в ПАСЕ вернула "единая Европа"
Федерация футбола Грузии поддержала антироссийскую акцию клубов
ПАСЕ и Россия. Какие отношения ждут нас?
Путин: если резко понизить зарплату чиновникам, они просто разбегутся
ПАСЕ и Россия. Какие отношения ждут нас?
В ПАСЕ оспорили полномочия делегации из России
Россиянка перевела обещавшему ей чемодан евро "бельгийцу" 1,6 млн рублей
ПАСЕ и Россия. Какие отношения ждут нас?
Опрос: 36% россиян считают, что СССР не был готов к войне
Опрос: 36% россиян считают, что СССР не был готов к войне
ПАСЕ и Россия. Какие отношения ждут нас?
США случайно опубликовали доктрину о ядерной войне
Опрос: 36% россиян считают, что СССР не был готов к войне
Путин: если резко понизить зарплату чиновникам, они просто разбегутся
ПАСЕ и Россия. Какие отношения ждут нас?
Участники ПАСЕ оспорили полномочия делегации из России
Путин: если резко понизить зарплату чиновникам, они просто разбегутся
Путин: если резко понизить зарплату чиновникам, они просто разбегутся
Путин: если резко понизить зарплату чиновникам, они просто разбегутся
Bank of America: Трамп может девальвировать доллар
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ