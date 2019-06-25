Россию в ПАСЕ вернула "единая Европа"

В понедельник, 24 июня, в ПАСЕ были отменены санкции против российской делегации, введенные после "крымской весны". Момент истины заключался в том, что 24 июня Россию надо было исключать из Совета Европы или возвращать в ПАСЕ.



ПАСЕ и Россия. Какие отношения ждут нас? - Вадим Горшенин

Или Россия в ПАСЕ, или вне Совета Европы

Уже во вторник, 25 июня, российская делегация заняла свои места на пленарном заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в Страсбурге. В этот же день намечено провести голосование по процедуре выбора судей Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) и генерального секретаря ПАСЕ.

Несмотря на протесты Украины, Грузии, прибалтийских государств, Великобритании резолюция была принята 118 голосами против 62 при десяти воздержавшихся. При этом не обсуждался долг России ПАСЕ за два года отсутствия на пленарных заседаниях, но были удволетворены ее требования по усложнению процедуры санкционирования национальных делегаций: лишения права участия в обсуждении и голосовании в ПАСЕ.

Момент истины заключается в том, что 24 июня надо было Россию или исключать из Совета Европы (за два года неуплаты взносов), или возвращать в ПАСЕ. Если исключать, то тогда статус-кво Совета Европы (СЕ) меняется, так как по Уставу объединяет 47 стран континента, в том числе 28 государств — членов Европейского союза, а также страны, не входящие в этот блок, — Россию, Норвегию или Турцию. Под сомнение ставится и цель организации, созданной в 1947 году, — "создание общего демократического и правового пространства" в Европе, организованного вокруг Европейской конвенции о правах человека (ЕКПЧ), на основнии которой образован Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Конечно, 33 миллиона евро ежегодных взносов России — это большие деньги, но это всего семь-десять процента бюджета СЕ, это не крах системы. Другое дело, когда организация теряет свой смысл и легитимность без участия российской делегации.

Совет Европы отказался участвовать в геополитике

"Совет Европы — это не форум, где должен быть разрешен геополитический кризис между Россией и Украиной, а место защиты прав человека", — заявила при обсуждении вопроса госсекретарь Франции по иностранным делам Амели де Монтчалин.

"Мы находимся в политическом и финансовом кризисе, и статус-кво заходит в тупик", — сказал Сильвен Вазерман, французский депутат Европарламента и член Альянса либералов и демократов за Европу. А немецкий социал-демократ Фрэнк Швабе добавил: "Одинокие решения о санкциях в отношении страны — это тупик, и в будущем они также будут тупиком". "Мы придерживаемся наших позиций по России, ничто из критики Кремля не будет снято. Но это (Россия в СЕ. — Ред.) дает нам возможность предоставить 140 миллионам россиян доступ в Европейский суд по правам человека", — отметил член Бундестага Андреас Ник (ХДС). Заметим, что перечисленные партии не входят в перечень "друзей Путина", а даже совсем наоборот.

Конечно, разворот ПАСЕ на 180 градусов определяло мнение Парижа и Берлина — и по количеству депутатов, и по политическому весу. И причина перемен вполне прагматична, экономика этих стран вползает в рецессию, поэтому емкий российский рынок ценен для Европы.

Берлин не хочет терять российский рынок

Так, на экономическом форуме в Петербурге впервые с момента присоединения к России Крыма министры экономики Германии и России подписали меморандум о намерениях более тесного экономического сотрудничества, в рамках которого будут выявлены российские и немецкие компании, которые "заинтересованы в совместной работе для достижения целей". Инициатива также направлена ​​на "обмен информацией на правовой и нормативной основе", "поощрение, обучение и повышение квалификации сотрудников", а также "возможность информационных поездок российских специалистов в Германию".

В частности, упоминаются области энергоэффективности, возобновляемых источников энергии и оцифровки экономики. "Конфликты привели к огромному снижению темпов роста европейско-российских отношений, — сказал министр энергетики Германии Петер Альтмайер. — Вот почему мы хотим максимально усилить это сотрудничество". Альтмайер напомнил, что недавно он открыл завод Daimler под Москвой. "Есть крупные инвестиционные проекты других немецких компаний", — отметил он.

Мнение эксперта

Как сказал "Правде.Ру" научный директор Германо-Российского форума, немецкий журналист-международник Александр Рар, "Германия и Франция со времен Петра Великого всегда выступали за концепцию общего европейского пространства от Лиссабона до Владивостока несмотря на конфликты с Россией". По мнению эксперта, эта концепция, судя по итогам голосования, победила другую, придуманную США, к которой присоединились государства, "добровольно взявшие на себя роль по сдерживанию России". "В основном это бывшие советские республики и Великобритания, у которой тоже есть зуб на Россию", — отметил для "Правды.Ру" Александр Рар.

Эта концепция говорит о том, что "существует западный мир от Ванкувера до Донецка, а место России — в Азии". "Принятая резолюция говорит о том, что европейцы хотят все же строить Европу с Россией. И это такая первая ласточка — свидетельство тому, что, может быть, мы будем приближаться к концу санкционного режима между Европой и Россией", — сказал в интервью "Правде.Ру" эксперт.

По словам Александра Рара, это очень важный шаг и для России, так как здоровые силы там понимают, что "нельзя уходить в объятия Китая и захлопывать дверь перед Европой".

По мнению эксперта, украинская "крикливая элита", которая "думает нерационально" не уйдет из ПАСЕ, как обещает. "Это комплекс младшего брата части элиты, которая видит себя как историческая жертва России. Это выдуманный комплекс ради того, чтобы постоянно получать поддержку от Запада для своей экономики, финансовой системы, аргументируя тем, что если вы, Запад, нас не поддержите, то нас скушает злой русский медведь. Я думаю, что европейцы раскусили эту игру и нелепость такой политики", — сделал вывод для "Правды.Ру" Александр Рар.

Читайте по теме:

ПАСЕ и Россия. Какие отношения ждут нас?

ПАСЕ теряет Россию и смысл существования

Европа устала от Украины в ПАСЕ и хочет возврата России

Как ПАСЕ повышает рейтинг Путина