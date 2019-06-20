Рада раскритиковала Макрона за поддержку возвращения России в ПАСЕ

Верховная рада Украины возмущена словами президента Франции Эмманюэля Макрона, который поддержал возвращение права России на полноценное участие в работе ПАСЕ. Такое заявление сделала заместитель председателя парламента Ирина Геращенко.



Макрон: «Совету Европы нужна Россия» / Новости от 07.05.2019 10:07

По ее словам, украинские депутаты были "ошеломлены" тем, что западные партнеры с "раскрытыми объятиями" ждут возвращения российской делегации, которая "не выполняет ни одной резолюции ПАСЕ, в частности, о правах человека".

Она также напомнила, что Белоруссию не принимают в организацию из-за разрешенной в стране смертной казни, а России, несмотря на конфликт на юго-востоке Украины, позволили вернуться в ПАСЕ. Подобные решения вызывают лишь недоумение, подчеркнула депутат.

Напомним, 18 июня, после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, Эмманюэль Макрон заявил о необходимости избежать выхода России из ПАСЕ.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Украина будет придерживаться прагматического подхода в работе с ПАСЕ в том случае, если в эту организацию вернется Россия. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

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ПАСЕ теряет Россию и смысл существования