Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Преимущества мульчи
Что можно приготовить из молодой крапивы и как её собирать?
Эксперт объяснила, как делать эффективные скручивания на пресс
Почему яйца могут вызывать прыщи: разбираемся с мифами
Беременная Арзамасова попала в объектив камеры на пляже с сыном Левушкой
Названы причины чаще включать помидоры в рацион
Российские "жирные коты" больше не хотят "глотать пыль"
Варианты мульчирования клубники
Напитки из натуральных ингредиентов, способствующие снижению веса всего за неделю
Исследование: у женщин и мужчин разный мозговой отклик на алкоголь — узнайте, кто более уязвим

Тяга к алкоголю у мужчин и женщин проявляется по-разному

Наука

Ученые из Йельского университета в США выявили значительные различия в активности мозга между мужчинами и женщинами в отношении склонности к алкоголю. Исследование, результаты которого опубликованы в журнале American Journal of Psychiatry, включало в себя 77 взрослых участников с алкогольными проблемами, которым демонстрировали фотографии, вызывающие стресс, включая сцены насилия и алкогольное употребление.

Тяга к алкоголю у мужчин и женщин проявляется по-разному
Фото: flickr.com by Энджи Гарретт is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Во время просмотра проводилась функциональная магнитно-резонансная томография.

Участники также оценивали свой уровень стресса и тяги к алкоголю после каждого изображения. Анализ показал, что мозговые паттерны, отвечающие за эмоции, вознаграждение, стресс и импульсивность, различаются у мужчин и женщин.

Женщины испытывали более высокий стресс после страшных изображений, в то время как мужчины чувствовали более сильную тягу к алкоголю после сцен его употребления.

Оба пола выражали различные мотивации для употребления алкоголя, часто связанные с желанием усилить позитивные события или присоединиться к общественным традициям.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Обсудить
Популярное
Актриса Анастасия Макеева подвела итоги своего трёхлетнего брака со строителем Романом Мальковым

Актриса Анастасия Макеева высказалась о своём замужестве.

Актриса Анастасия Макеева показала фото со своей пышной свадьбы
Музыканты Мария Зайцева и Алексей Гоман с улыбкой шли в ЗАГС разводиться
Маша Зайцева раскрыла правду про брак с Алексеем Гоманом
Александр Ревва с семьёй покинул Россию
Почему в саду обязательно должна расти астильба?
Освобождение Часова Яра обрушит все планы Запада Дмитрий Плотников На выборах президента Литвы зарегистрирован кандидат, который не допустит войны с РФ Любовь Степушова Елена Борзова: "Актёр — это не богема, а тот, кто работает всю жизнь над собой" Анжела Якубовская
Как относятся к Русским туристам в Турции: опыт отдыха в отеле Limak Limra
Это идеальный цветок для создания красочных композиций
Как определить породу кошки, если вы ее не знаете: 2 уникальных способа
Как определить породу кошки, если вы ее не знаете: 2 уникальных способа
Последние материалы
Названы причины чаще включать помидоры в рацион
Российские "жирные коты" больше не хотят "глотать пыль"
Варианты мульчирования клубники
Напитки из натуральных ингредиентов, способствующие снижению веса всего за неделю
Певица Анна Асти купила дорогостоящий дом в Московской области
Телеведущая Елена Малышева показала платье курских кутюрье
В деле о национализации АО "Макфа" поставлена точка
Мария Кожевникова заявила, что у неё с мужем никогда не бывает конфликтов
Шмыгаль клянчит деньги на восстановление системы энергетики Украины
Грузия вводит новые требования для въезжающих
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников