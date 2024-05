Исследование: у женщин и мужчин разный мозговой отклик на алкоголь — узнайте, кто более уязвим

Ученые из Йельского университета в США выявили значительные различия в активности мозга между мужчинами и женщинами в отношении склонности к алкоголю. Исследование, результаты которого опубликованы в журнале American Journal of Psychiatry, включало в себя 77 взрослых участников с алкогольными проблемами, которым демонстрировали фотографии, вызывающие стресс, включая сцены насилия и алкогольное употребление.

Фото: flickr.com by Энджи Гарретт is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic