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Автор Вадим Горшенин

ПАСЕ и Россия. Какие отношения ждут нас?

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Деньги решают всё. Практически всё.


ПАСЕ и Россия. Какие отношения ждут нас? - Вадим Горшенин

Если кто-то думает, что Парламентская ассамблея Совета Европы обсуждает вопрос о возвращении российской делегации из-за того, что там пересмотрели свои взгляды на Россию и ее действия во внешней и внутренней политике, то он жестко ошибается. Не пересмотрели.

Коллеги по "Правде.Ру", общавшиеся с депутатами ПАСЕ, рассказывали, что многие из них клянутся во время личных бесед, что любят и поддерживают Россию. Некоторые из них давали "Правде.Ру" видеокомментарии об этом. Но потом забрасывали редакцию письмами и требованиями ни в коем случае не пускать эти интервью в эфир. Ну а когда дело доходило до голосований непосредственно на сессии ПАСЕ, то голосовали либо против России, либо воздерживались.

Сегодня, однако, ничто не могло сломить волю ПАСЕ к голосованию по возврату российской делегации. Ни обращение нидерландского фонда по погибшему в небе Украины Боингу MH17, ни указ президента России о запрете авиасообщения с Грузией в ответ на кавказскую провокацию.

В чем же дело? Угу — вопрос в деньгах. После того, как Россия приостановила выплату взносов на содержание ПАСЕ, ассамблее пришлось сильно ужиматься в средствах — дошло даже до прекращения переводов заседаний ПАСЕ на национальные языки участвующих в ее работе стран. Срезали зарплаты, выплаты, сокращали аппарат. Долго так жить было невыносимо. Вот и голосуют сегодня в предвкушении выплаты не только за этот год, но и за все предыдущие — это ж какой "золотой дождь" должен разразиться в небе над Страсбургом.

В этом вся суть принципиальности Европы: ведь хорошие, добрые интервью про Россию и отношение к ней они давали на территории России, когда их бесплатно кормили, холили-лелеяли.

Нам надо понимать вот что: мы, по сути, покупаем свое возвращение в Парламентскую ассамблею Совета Европы, чтобы чуть позже нам опять давали указания, как мы должны жить. И странно знаете что? Что во времена Советского Союза нас называли империей, а основные финансы давались на развитие национальных окраин. Сегодня мы покупаем продажных людей, а потом будем получать от них кучу требовательных резолюций в наш адрес. Это ж нормально, да?

Деньги решают всё, да. Но как поставишь себя, так к тебе и будут относиться. Как ни крути, но истина в этом.

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