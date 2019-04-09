Россию вернут в ПАСЕ на этой неделе

Россию надо возвращать в ПАСЕ или выборы судей ЕСПЧ и нового генсека Совета Европы (СЕ) могут быть оспорены Москвой как нелегитимные. Что называется, "час икс настал".

В понедельник в Страсбурге началась недельная весенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), где одной из главных тем будет принятие мер для возвращения делегации России в ПАСЕ.

Напомним, что Российская Федерация была лишена права голоса в организации в 2014 году из-за воссоединения с Крымом. В 2017 году российские власти решили приостановить выплаты взносов в СЕ, которые составляли €30 млн. Это сказалось на работе секретариата и финансировании программ. 5 января председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что РФ вернется к работе в составе ПАСЕ только после изменения правил отстранения национальных делегаций от работы.

Это сейчас можно сделать не менее чем голосами 30 членов ПАСЕ, присутствующих на голосовании, которые должны представлять, как минимум, пять национальных делегаций. Поправки Москвы предлагали увеличить количество голосов до 54 при том же количестве делегаций, однако осенью они были отклонены, благодаря активной работе в комитете по регламенту Украины.

Но в январе ее представительство в этом комитете сократили из-за "перепредставления" по географическому принципу. Ранее был ограничен объем санкций, теперь, если Россия вернется в ПАСЕ, ее нельзя будет лишить права голоса на выборах судей ЕСПЧ, генсека СЕ и других руководителей организации.

Однако предстоящие в 2019 году выборы судей ЕСПЧ (главу уже избрали) и нового генсека СЕ, если они пройдут без участия России, могут быть оспорены Москвой как нелегитимные. То есть, перед СЕ стоит дилемма: или надо восстанавливать членство России в ПАСЕ или ставить под угрозу свое финансовое и юридическое благополучие.

Поэтому генеральный секретарь СЕ Турбьерн Ягланд заявил накануне, что последствия возможного выхода России из СЕ и Великобритании из ЕС должны "потрясти Европу". "Думаю, многие не в состоянии представить, каким потрясением это может быть для Европы, если мы одновременно получим и Brexit, и Ruxit. Но это может скоро произойти", — цитирует Ягланда ТАСС. Для предотвращения этого кризиса, по его словам, прикладываются дипломатические усилия.

Как пишет "Европравда" со ссылкой на свои источники среди западных дипломатов, эти усилия возглавила Германия. Немецкие депутаты "ведут разъяснительную работу" в ПАСЕ, пытаясь убедить других парламентариев в том, что борьба Украины с Россией — это "предвыборная технология", которую Европа не должна поддерживать, и это точка зрения лично канцлера Ангелы Меркель, пишет газета.

Со своей строны народный депутат Украины Борислав Береза сообщил в соцсетях, что на неформальном заседании политической группы Европейской народной партии (ЕНП) "представители Германии выражались грубыми ругательствами в сторону украинской делегации. Немцы были раздражены и обижены, что именно украинцы возглавили противостояние с ними", — отметил Береза.

Усилия приносят плоды. Поражением русофобов стало голосование против кандидатуры бывшего премьер-министра Литвы Андрюса Кубилюса на пост генерального секретаря Совета Европы в конце марта. На вопрос, как он видит свою работу с Россией, Кубилюс посоветовал коллегам игнорировать факт своей нерукопожатности в Москве и поддержать его кандидатуру, ведь в противном случае это будет "решение России, а не Совета Европы". Однако коллеги не захотели переходить на ручное управление из Вашингтона, и на Ассамблее теперь будет выбор между главой МИД Бельгии Дидье Рейндерсом и главой МИД Хорватии Марией Пейчинович-Бурич.

22 марта глава польской дипломатии Яцек Чапутович заявил на брифинге перед журналистами, что в вопросе членства России в ПАСЕ "будет достигнут компромисс".

"Самой сильной стороной Совета Европы является его всеобщее уважение ко всем 47 государствам-членам", — сказал Яцек Чапутович. "Мы с обеспокоенностью отмечаем, что Россия, являющаяся ключевой страной в Совете, оспаривает свои обязательства, вытекающие из ее присутствия в этой организации. Мы надеемся, что будет выработан компромисс, который позволит предотвратить лишение 140 миллионов граждан России доступа в Европейский суд по правам человека ", — сказал глава МИД Польши.

"Россия не будет участвовать в работе Парламентской ассамблеи в этом году, что пагубно сказывается на работе Совета Европы как стража мира, прав человека, демократии и верховенства закона на европейском континенте", — сказала ранее Лилиан Мори Паскье, президент ПАСЕ.

Конечно, очевиден подтекст таких заявлений: мы, мол, должны присматривать за Россией, как главным нарушителем. И в связи с этим возникает вопрос, а нужно ли Москве возвращение в недружественную организацию, которая штампует резолюции с призывами к наказанию России санкциями.

Как сказал "Правде. Ру" заместитель директора Национального института развития современной идеологии России Игорь Шатров, "это проблема ПАСЕ и Совета Европы, будет ли Россия в этих организациях". По его словам, Совет Европы не рассчитывал на бойкот Россией ПАСЕ, он рассчитывал, что "Москва заплатит и будет дальше терпеть унижение."

По мнению эксперта, "странно" препятствовать парламентской дипломатии — "мощному подспорью дипломатии государственной". "Если нам препятствуют, то зачем нам тогда Совет Европы? Только для того чтобы пользоваться услугами Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), который, такое ощущение, что и создан только для России? Или для встреч в Совете министров? Это важный институт. Но наш министр Лавров и так общается с министрами иностранных дел других государств и у себя в Москве, и в различных визитах, и на других форумах. Не потеряет ничего Россия вне Совета Европы, а сэкономит бюджет только", — отметил Игорь Шатров.

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