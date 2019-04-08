Украинский депутат: немецкие делегаты в ПАСЕ грубо нас обругали

Депутат Верховной Рады Украины Борислав Береза рассказал об инциденте, который произошел на заседании ПАСЕ. По словам Березы, Руководитель немецкой делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Андреас Ник грубо высказался в отношении украинской делегации.
"Все условия становятся против нас. Это именно то, чего добивалась Россия. То что произошло на неформальном заседании невозможно причислить к обсуждению или дебатам. Немецкая сторона использовала ругательства, и даже неформальную лексику. По ним было видно, что они очень агрессивно настроены против Украины из-за нашего противостояния", — заявил Борислав Береза.
Береза пояснил, что конфликт начался после того, как на заседании подняли вопрос об изменении регламента ПАСЕ, чтобы вернуть в Ассамблею российскую делегацию.
"После того, как немецкая сторона признала свою принадлежность интересам России мы открыто их спросили, что для них важнее: принципы или деньги? После этого они уже не скрывали агрессии и перешли на ненормативную лексику.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что вице-спикер Верховной Рады Украины обвинила Владимира Зеленского в оскорблении инвалидов.
На фото: Нардеп Украины Борислав Береза
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