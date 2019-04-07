Вице-спикер Рады обвинила Зеленского в оскорблении инвалидов

Депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" и первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко обвинила кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в оскорблении инвалидов, потребовав возбудить против него уголовное дело.

По ее словам, исполняя роль президента Голобородько в сериале "Слуга народа", Зеленский неоднократно употребляет слова "олигофрены" и "дауны", что является недопустимым поведением.

"Мы строим европейскую Украину - толерантное государство, где язык ненависти и вражды недопустим. Такие шутки невозможны в цивилизованном обществе. Употребление медицинских терминов в бранном контексте является дискриминирующим, унижающим человеческое достоинство", - написала политик на своей странице в Facebook.

Она добавила, что намерена обратиться к министру внутренних дел Украины Арсену Авакову с просьбой возбудить в отношении Зеленского уголовное дело по причине "дискриминации людей с особыми потребностями и разжигания вражды".

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что кровь для анализа у кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского брал актер Владислав Кирякулов, снимавшийся в сериале "Сваты", продюсером которого был сам Зеленский. Также Кирякулов был одним из участников кулинарного шоу "Мастер-шеф" на украинском телеканале СТБ.

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