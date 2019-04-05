Генсек Совета Европы выступил за восстановление прав России в ПАСЕ

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд считает необходимым полностью восстановить права России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), поскольку это снизит общую напряженность на континенте и поспособствует сплочению организации. Об этом сообщает агентство ТАСС.
По его мнению, тупиковая ситуация, связанная с участием российской делегации в ПАСЕ, должна быть разрешена в ближайшее время. Он подчеркнул, что лишение права голоса национальной делегации возможно только в случае исключения страны из Совета Европы.
Генеральный секретарь призвал соблюдать главные принципы Совета Европы, чтобы "соглашение, основанное на этих принципах, укрепило общее правовое пространство, способствовало снижения напряженности на нашем континенте и помогло бы организации добиться большего единства в Европе".
Восстановление прав российской делегации и возвращение ее в ПАСЕ никак не повлияет на позицию по Крыму, уточнил Ягланд. Он также напомнил, что Россия нарушает свое обязательности по своевременной уплате взносов.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Парламентская ассамблея Совета Европы напомнила России о ее обязанности платить взносы в бюджет организации, согласно уставу ассамблеи.
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