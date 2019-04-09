Климкин возмутился из-за намерения генсека СЕ "вернуть" Россию

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин раскритиковал намерение генсека СЕ вернуть Россию в Совет Европы.

Ранее Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил о необходимости преодолеть разногласия в Совете Европы путем "полного возвращения" России. Заявление генсека СЕ прокомментировал в Twitter Павел Климкин. По словам главы украинского МИД, следуя позиции генсека Совета Европы, преступников из тюрем также необходимо выпускать, чтобы преодолеть разногласия в обществе.

Турбьерн Ягланд в своем заявлении отмечал, что выход Российской Федерации из Совета Европы может обернуться "потрясением" для европейских стран.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, как украинская делегация поссорилась с представителями Германии в ПАСЕ из-за вопроса возвращения России в Ассамблею. Об этом сообщил депутат ВР Борислав Береза.

На фото: Павел Климкин

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