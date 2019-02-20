Совет Госдумы отказался платить взнос в ПАСЕ за 2019 год

Совет Госдумы поддержал позицию комитета по международным делам, и не заложил уплату взноса в ПАСЕ в бюджете для оплаты взносов различных организаций.

Напомним, летом 2017 года российские власти сообщили, что приостанавливают уплату взносов в ПАСЕ, так как делегация от России не принимает участие в Парламентской Ассамблее. Примечательно то, что Российская Федерация является одним из основных плательщиков Совета Европы.

Уже осенью 2018 года Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд обратил внимание России на устав СЕ, в котором значится, что Совет Европы может исключить из своего состава страну, которая не платит взнос в течение двух лет. Летом 2019 года исполнится ровно два года, как Россия прекратила вносить средства в ПАСЕ.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, почему Совет Европы не имеет смысла как интеграционный орган без России.

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