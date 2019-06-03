Комитет ПАСЕ по регламенту одобрил резолюцию, согласно которой российская делегация может получить полномочия для участия в июньской сессии Совета Европы. В резолюции утверждается, что из-за особых условий комитет предлагает отступить от правил ПАСЕ и дать полномочия для участия в июньской сессии странам, которые не представляю свои делегации.
Таким образом, в июньской сессии ПАСЕ могут принять участие Босния и Герцеговина, а также Российская Федерация. На июньской сессии ПАСЕ планируют провести выборы генерального секретаря Совета Европы, а также утвердить судей ЕСПЧ.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, чем обернулась потеря России для ПАСЕ.
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США и Россия выходят из договоров по контролю за гонкой вооружений. Это тревожная ситуация, особенно когда в Европе есть такие страны, как Румыния и Польша.
США и Россия выходят из договоров по контролю за гонкой вооружений. Это тревожная ситуация, особенно когда в Европе есть такие страны, как Румыния и Польша.
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