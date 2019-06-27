Болгария покинула русофобский лагерь Европы

Спикер болгарского парламента выступила с исторической русофильской речью в Совете Федерации РФ. Вашингтон не даст Софии реализовать совместные с Россией проекты или ситуация изменилась?



«Турецкий поток»: газопровод всеевропейского значения / Новости от 19.11.2018 16:50

"Газпром" предпочел Болгарию

Россию впервые за семь лет посетила спикер Народного собрания Болгарии Цвета Караянчева и на таком уровне впервые получила возможность выступить перед Советом Федерации России. Караянчева встретилась также с премьером Дмитрием Медведевым и министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

Оттепель в российско-болгарских отношениях наметилась с избранием в 2017 году президентом Румена Радева, продолжилась во время визита Дмитрия Медведева в Болгарию в марте и вот получила подтверждение в Москве во время визита Караянчевой. Главная причина — изменение геополитической обстановки, о которой скажем ниже. А на поверхности мы видим вторую очень прагматичную причину: "Газпром" предпочел вести ответвление от газопровода "Турецкий поток" в Европу через Болгарию, а не Грецию. Надо отдать должное болгарам, перед этим они извинились за гибель по их вине трех энергетических проектов с Россией.

Новый проект даст Болгарии новые стимулы для экономического развития: инвестиции, рабочие места, транзитные сборы, сопутствующие производства. "Проект удовлетворяет всем европейским требованиям, и его связь с Балканским газовым хабом будет гарантировать стратегическую роль Болгарии на европейской газовой карте", — сказала Караянчева.

Болгария вспомнила, чем обязана России

Караянчева подчеркнула, что за последние годы диалог на высшем уровне между Россией и Болгарией "обнадеживает". "Мы хотим развивать отношения с Российской Федерацией на основе диалога, конструктивного сотрудничества и взаимного уважения интересов", — сказала спикер парламента. Она добавила, что отношения между Болгарией и Россией "имеют глубокие корни в веках" и что "мы помним и никогда не забудем: тысячи российских воинов погибли за свободу нашей Родины".

"На протяжении более 140 лет Болгария остается глубоко благодарна России за восстановление болгарской государственности", — сказала Караянчева. "Болгария как полноправный член Европейского союза и НАТО может помочь в развитии диалога этих двух организаций с Российской Федерацией и заинтересована в восстановлении доверия и развитии открытых и прагматичных отношений между Брюсселем и Москвой", — резюмировала спикер.

Какие удивительные речи мы слушаем после долгих лет активной русофобии. И здесь, конечно, самый главный вопрос: не поменяется ли опять позиция Болгарии, как было в случае с "Южным потоком" в 2014 году? Напомним, что тогда именно позиция Софии привела к краху проекта. Утверждалось, что он не соответствует политике ЕС в энергетике. Однако причина была другой: весной того же года Россия воссоединилась с Крымом, и США надавили на Брюссель, чтобы тот не предоставлял Москве "новый инструмент власти в Черном море".

Времена меняются

Но времена меняются, Вашингтон испортил отношения с Евросоюзом по многим вопросам, дошел до санкций против европейских компаний. Поэтому российская делегация возвращается в ПАСЕ, "Северный поток — 2" продолжает строится, Германия открывает завод "Даймлер" в России (в то время как "Форд" уходит), а Франция активно работает с российской "нефтянкой". И Болгария (надо во второй раз отдать ей должное) почуяла ветер перемен.

София, вероятно, понимает, что надо оправдывать выбор "Газпрома" не только речами, но и делами. В этом контексте предложение "Росатому" поучаствовать в тендере на строительство АЭС Белене выглядит таким делом. О том, что предложение получено, заявил Медведев после встречи с Караянчевой.

Вряд ли есть у "Росатома" достойные конкуренты в этом вопросе, так как София перед инвесторами поставила условие: "в максимальном объеме использовать уже доставленное в Болгарию оборудование и продолжать работу в соответствии с ранее одобренным проектом". А проект этот реализовывал именно "Росатом", но он был остановлен в 2009 году, а в марте 2012 года София отказалась от строительства станции.

Таким же можно считать и предложение Москве принять участие в ремонте российских истребителей Су-25 на 100 миллионов левов. "Самолеты Су-25 будут отремонтированы в Болгарии на заводе "Авионамс". Наша страна запросила у России как можно скорее направить своих инженеров и специалистов для участия в этом проекте", — отмечается в заявлении по итогам визита в Москву Караянчевой.

В целом, очевидно, что американское влияние в Европе падает, вчерашнее голосование в ПАСЕ по восстановлению полномочий российской делегации показало, что всего несколько стран: прибалты, Украина, Грузия, Великобритания, Швеция, Словакия, Польша, — остаются несомненными вассалами Вашингтона. Кстати, ветку "Балканского потока" (так Караянчева предложила назвать газопровод) намечено довести до Словакии. Может быть, не стоит?

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