Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Мир
Восточная Европа Евросоюз Балканы
Автор Любовь Степушова

Болгария покинула русофобский лагерь Европы

Мир » Европа » Евросоюз print

Спикер болгарского парламента выступила с исторической русофильской речью в Совете Федерации РФ. Вашингтон не даст Софии реализовать совместные с Россией проекты или ситуация изменилась?


«Турецкий поток»: газопровод всеевропейского значения / Новости от 19.11.2018 16:50

"Газпром" предпочел Болгарию

Россию впервые за семь лет посетила спикер Народного собрания Болгарии Цвета Караянчева и на таком уровне впервые получила возможность выступить перед Советом Федерации России. Караянчева встретилась также с премьером Дмитрием Медведевым и министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

Оттепель в российско-болгарских отношениях наметилась с избранием в 2017 году президентом Румена Радева, продолжилась во время визита Дмитрия Медведева в Болгарию в марте и вот получила подтверждение в Москве во время визита Караянчевой. Главная причина — изменение геополитической обстановки, о которой скажем ниже. А на поверхности мы видим вторую очень прагматичную причину: "Газпром" предпочел вести ответвление от газопровода "Турецкий поток" в Европу через Болгарию, а не Грецию. Надо отдать должное болгарам, перед этим они извинились за гибель по их вине трех энергетических проектов с Россией.

Новый проект даст Болгарии новые стимулы для экономического развития: инвестиции, рабочие места, транзитные сборы, сопутствующие производства. "Проект удовлетворяет всем европейским требованиям, и его связь с Балканским газовым хабом будет гарантировать стратегическую роль Болгарии на европейской газовой карте", — сказала Караянчева.

Болгария вспомнила, чем обязана России

Караянчева подчеркнула, что за последние годы диалог на высшем уровне между Россией и Болгарией "обнадеживает". "Мы хотим развивать отношения с Российской Федерацией на основе диалога, конструктивного сотрудничества и взаимного уважения интересов", — сказала спикер парламента. Она добавила, что отношения между Болгарией и Россией "имеют глубокие корни в веках" и что "мы помним и никогда не забудем: тысячи российских воинов погибли за свободу нашей Родины".

"На протяжении более 140 лет Болгария остается глубоко благодарна России за восстановление болгарской государственности", — сказала Караянчева. "Болгария как полноправный член Европейского союза и НАТО может помочь в развитии диалога этих двух организаций с Российской Федерацией и заинтересована в восстановлении доверия и развитии открытых и прагматичных отношений между Брюсселем и Москвой", — резюмировала спикер.

Какие удивительные речи мы слушаем после долгих лет активной русофобии. И здесь, конечно, самый главный вопрос: не поменяется ли опять позиция Болгарии, как было в случае с "Южным потоком" в 2014 году? Напомним, что тогда именно позиция Софии привела к краху проекта. Утверждалось, что он не соответствует политике ЕС в энергетике. Однако причина была другой: весной того же года Россия воссоединилась с Крымом, и США надавили на Брюссель, чтобы тот не предоставлял Москве "новый инструмент власти в Черном море".

Времена меняются

Но времена меняются, Вашингтон испортил отношения с Евросоюзом по многим вопросам, дошел до санкций против европейских компаний. Поэтому российская делегация возвращается в ПАСЕ, "Северный поток — 2" продолжает строится, Германия открывает завод "Даймлер" в России (в то время как "Форд" уходит), а Франция активно работает с российской "нефтянкой". И Болгария (надо во второй раз отдать ей должное) почуяла ветер перемен.

София, вероятно, понимает, что надо оправдывать выбор "Газпрома" не только речами, но и делами. В этом контексте предложение "Росатому" поучаствовать в тендере на строительство АЭС Белене выглядит таким делом. О том, что предложение получено, заявил Медведев после встречи с Караянчевой.

Вряд ли есть у "Росатома" достойные конкуренты в этом вопросе, так как София перед инвесторами поставила условие: "в максимальном объеме использовать уже доставленное в Болгарию оборудование и продолжать работу в соответствии с ранее одобренным проектом". А проект этот реализовывал именно "Росатом", но он был остановлен в 2009 году, а в марте 2012 года София отказалась от строительства станции.

Таким же можно считать и предложение Москве принять участие в ремонте российских истребителей Су-25 на 100 миллионов левов. "Самолеты Су-25 будут отремонтированы в Болгарии на заводе "Авионамс". Наша страна запросила у России как можно скорее направить своих инженеров и специалистов для участия в этом проекте", — отмечается в заявлении по итогам визита в Москву Караянчевой.

В целом, очевидно, что американское влияние в Европе падает, вчерашнее голосование в ПАСЕ по восстановлению полномочий российской делегации показало, что всего несколько стран: прибалты, Украина, Грузия, Великобритания, Швеция, Словакия, Польша, — остаются несомненными вассалами Вашингтона. Кстати, ветку "Балканского потока" (так Караянчева предложила назвать газопровод) намечено довести до Словакии. Может быть, не стоит?

Читайте по теме:

София захотела прагматичных отношений с Москвой

Снова братушки: в Болгарии назрели перемены

Пламен ПАСКОВ: проект АЭС в Белене был зарублен по политическим причинам

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Темы болгария турецкий поток цвета караянчева россия и болгария
Обсудить
Актуальная аналитика
Евросоюз
Болгария покинула русофобский лагерь Европы
Недвижимость
5 причин подумать об инвестировании в многоквартирное строительство и постройках для трудового звена. Часть 1
Авто
Самые надежные семейные автомобили
Новости Все >
Евкуров заявил, что уходит из соцсетей
Украинских туристов выгнали из отеля за травлю россиян
В Мосгордуме призвали сдавать старую обувь на переработку
Милонов усомнился в пользе Хованского как помощника депутата
В РПЦ не поддержали законодательный запрет абортов
На курорте "Роза Хутор" создано инклюзивное спортивное пространство
Бразильского военного задержали в Испании с 39 кг кокаина
Матовников: главная задача власти в Ингушетии - консолидация общества
Главный тренер "Ювентуса" признался, что выкуривает по три пачки в день
Песков не увидел причин для изменения закона об оскорблении госсимволов
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Новости Грузии
Гибель Грузии: уроки для современной России

Известная поговорка гласит: "Если ты такой умный, то почему не богатый?" Сегодня отсутствие у руководства Грузии ума гарантирует ее народу бедность.

Гибель Грузии: уроки для современной России
Столкновение истребителей над Германией попало на видео
Военные новости
Столкновение истребителей над Германией попало на видео
Экономика
Bank of America: Трамп может девальвировать доллар
Власть
Отставка Евкурова: официальные и негласные причины и последствия
Новости Грузии
Гибель Грузии: уроки для современной России

Известная поговорка гласит: "Если ты такой умный, то почему не богатый?" Сегодня отсутствие у руководства Грузии ума гарантирует ее народу бедность.

Гибель Грузии: уроки для современной России
ПАСЕ и Россия. Какие отношения ждут нас?
Мир. Новости мира
ПАСЕ и Россия. Какие отношения ждут нас?
Общество
Российский гидролог: Крымский мост вредит экологии
Новости Грузии
Эксперт: политический кризис дорого обойдется Грузии
Власть
Жириновский призвал власти освободить россиян от коммунальных платежей хотя бы до конца года

Жириновский заявил, что россияне много переплачивают за услуги ЖКХ и что в ЛДПР есть группа экспертов, готовая предоставить достоверные доказательства этого.

Жириновский призвал власти освободить россиян от коммунальных платежей хотя бы до конца года
Из-за пенсионной реформы у "ЕР" никаких перспектив нет - депутат Нилов
Партии
Из-за пенсионной реформы у "ЕР" никаких перспектив нет - депутат Нилов
Происшествия
В Нью-Йорке убили служившую в ВВС США уроженку России и двух ее детей
Общество
Бюджетные места в вузах будут сокращены - доклад правительства
Любовь Степушова Болгария покинула русофобский лагерь Европы Любовь Степушова Игорь Буккер Мир окажется в руках шестипалых? Игорь Буккер Брунгильда Рабиновитц "Перикола": актуальная политика в оперетте XVIII века Брунгильда Рабиновитц
Комментарии
Песков не увидел причин для изменения закона об оскорблении госсимволов
Гибель Грузии: уроки для современной России
Украина празднует поражение нацистской идеологии в Киеве
Украина празднует поражение нацистской идеологии в Киеве
В США посмеялись над постом о российском фрегате
Гибель Грузии: уроки для современной России
Один против всех: Харьков восстал против бандеровцев
Гибель Грузии: уроки для современной России
Гибель Грузии: уроки для современной России
Гибель Грузии: уроки для современной России
Гибель Грузии: уроки для современной России
Песков не увидел причин для изменения закона об оскорблении госсимволов
ВЦИОМ: почти половина россиян не могут определить фейковые новости
Bank of America: Трамп может девальвировать доллар
Вино от анемии
В Заксобрании Петербурга отреагировали на идею переименовать город
В Нью-Йорке убили служившую в ВВС США уроженку России и двух ее детей
Спецслужбы зафиксировали 5 DDoS атак на прямую линию с Путиным
ВЦИОМ: почти половина россиян не могут определить фейковые новости
Спецслужбы зафиксировали 5 DDoS атак на прямую линию с Путиным
ВЦИОМ: каждый второй россиянин доволен своей жизнью
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ