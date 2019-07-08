Украинские патриоты хотят запретить русский мат

Депутаты Верховной рады давно славятся внесением абсурдных законопроектов. И вот свежайший пример: Ольга Богомолец предложила всерьёз бороться с нецензурными словами, в первую очередь русскими.



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При этом автор законопроекта (дважды экс-кандидат в президенты, врач-дерматолог, глава комитета ВР по вопросам здравоохранения) обосновала своё предложение ещё и тем, что ненормативная лексика была привита украинцам "российскими колонизаторами". И поэтому просто жизненно необходимо очистить мову от чуждых слов. "Украинцы исторически не употребляли бранных слов. "Хай би тебе дощ намочив!" или "А щоб тебе лиха година спіткала!" (примерно "Чтобы у тебя настали лихие времена!")", — вот такими, по её мнению, якобы были истинно украинские "маты". Пока россияне не "навязали" свои ругательства. Возможно, тут проявилась и личная обида: Ольга Богомолец в ноябре 2018 была включена в санкционный список РФ.

Правнучка академика Александра Богомольца (президента АН УССР, вице-президента АН СССР) поставила себе цель: искоренить мат из СМИ посредством штрафов (слава богу, что без больших тюремных сроков). "Я действую не как политик, а как врач, женщина, мать четверых детей и просто гражданка Украины. Сквернословие насилует нашу повседневную жизнь, поэтому считаю нужным защитить будущее Украины, культуру мышления и языка от ненормативной лексики. Брань — это проявление психической слабости, простой способ проявления агрессии, когда нет достаточного количества аргументов. Отстаивать родной язык, как основу существования страны, бороться за его употребление и распространение, за квоты на радио и телевидении и одновременно загрязнять его бранью, на мой взгляд, является предательством национальных интересов. Особенно, если это делается публичными лицами, на массовых мероприятиях, с политических трибун или через СМИ", — подводит депутат под заключение: матюкаются лишь враги народа.

Итак, в чём заключается предложение Богомолец? За употребление мата в телеэфире, печатных и интернет СМИ, а также во время публичных выступлений предлагается наложение штрафа в 680-1190 гривен ($26-46). Впрочем, при отсутствии денег (или нежелании платить) можно 40-60 часов поработать на благо общества. Если же попадётся совсем суровый судья, то можно "загреметь" на пресловутые "хулиганские" 15 суток.

Но это, так сказать, для простых смертных. Если же публично матюкнётся политик или блогер, то тут расценки будут побольше: 1275-1700 гривен ($49-66). Самое интересное то, куда приверженка здорового образа общения предлагает отправлять средства проштрафившихся! Оказывается, вовсе не в госбюджет, а на счёт т. н. "Украинского культурного фонда" Марины Порошенко. Чтобы абсолютному чемпиону Украины по невыполненным обещаниям было на что продолжать свою пропагандистскую деятельность. Кстати, на своём очередном митинге 4 июля Пётр Алексеевич вовсю матюкался.

Напомню, народный депутат Ирина Луценко, выступая в Раде по вопросу переименования Днепропетровской области, перепутала тексты своих речей, и когда спикер парламента Андрей Парубий напомнил ей об этом, докладчица отреагировала матерком на чистом русском.

Однако доктору медицинских наук Ольге Богомолец смело возразила "миссис Смерть". Так в Украине называют американку без врачебного диплома Ульяну Супрун, которую не смогли выковырять из кресла и. о. "министерства захоронения" ни Порошенко, ни Зеленский. Она разразилась своими очередными псевдонаучными размышлениями в Facebook. "Метко и точно применённая брань, описывающая отношение человека к ситуации, полезна для здоровья — именно такая ругань и применяется в быту чаще всего. Она приводит к нейтральным или положительным результатам. Когда человек отвечает нецензурной лексикой на неприятную ситуацию, а не на человека, то чувствует облегчение: мозг реагирует на это выделением эндорфинов, которые участвуют в обезболивании или удовлетворении. Исследования показали эффективность ругательств в уменьшении боли, усилении сердцебиения и повышении болевого порога. Долгожителей объединяет свободное выражение своих эмоций, а их угнетение связано с высокой заболеваемостью раком и гипертонией. Кроме того, применение мата указывает на близость людей и хороший эмоциональный контакт между ними. Когда коллеги начинают между собой материться, значит, они стали командой", — утверждает Супрун.

Эксперты и пользователи соцсетей активно и саркастически комментируют инициативу "слуги народа". Итак, если предложение Богомолец пройдёт, то встанет весь транспорт, остановится строительство, прекратятся погрузочно-разгрузочные работы, руководителей фирм обяжут в офисах выделить комнаты для обмена мнениями, в заведениях общепита будут 3 зала: для курящих, некурящих и матерящихся, для обсуждения "слуг народа" народ придумает новые матюки.

Замглавы комитета Рады по свободе слова Ольга Червакова отреагировала эмоционально: "Что за издевательство? Комитет по свободе слова не может принять решение о запрете слова. Но раз такое дело, то я бы ещё внесла поправку об обязательном ношении шапочки из фольги. А то вдруг злые тибетские маги-челубеи покусятся на целостность духовной скрепы", — заявила она.

"Читаю законопроект про дематюкацию мовы и плачу. Обещают штрафы, посадки, принудительные работы за матюки. 90000 за слово в эфире. Пишут, что список запрещённых слов будет утверждать кабмин. А как он его огласит? В интернете вывешивать нельзя — сразу штраф, в правительственной газете нельзя — тоже штраф. В соцсетях нельзя — штраф и сразу удаление", — озабочена журналистка Светлана Крюкова.

"Клоуны из Верховной рады, сразу придумайте закон, какими ещё словами, кроме мата, можно описать вашу деятельность! Когда те, кто постоянно берёт взятки, ворует и врёт, берутся бороться с матом, сразу хочется выругаться", — возмутился бизнесмен Евгений Черняк.

"Если закон примут, то под его действие попадёт, например, репост любого из клипов группы "Ленинград", выступления 99% стендап-комиков и 100% видео с рыбалки, выпускного и партнёрских родов. Но меня волнует вот что. Предлагается ввести закон в действие со следующего дня после его публикации, но при этом кабмину предписывается за 6 месяцев утвердить список запрещённых слов и выражений. А как же нам всем быть эти полгода?", — недоумевает знаток и телеведущий Александр Андросов.

В общем, понятно, что "хлеба" украинцам власть дать не в состоянии. Поэтому она пытается компенсировать его "зрелищами". Надеюсь, по новому закону не будет запрещено ссылаться на знаменитое высказывание Сергея Лаврова из двух слов. Ну, вы поняли.

P.S. Интересно, если бы в Грузии был аналогичный закон, то какие кары грозили т. н. телеведущему оппозиционного телеканала "Рустави 2" Георгию Габуния за изощрённый русский (!) мат в прямом телеэфире?

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